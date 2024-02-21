李多慧舊照太嚇人！5年前青澀模樣曝光 球迷驚呆「高配版小優」
韓國24歲啦啦隊女神李多慧，去年來台應援掀起旋風，甜美臉蛋加上精彩舞技，擄獲了一大票球迷的心，她3月與樂天合約到期，下一步引發關注。有批踢踢網友曬出她5年前剛出道的青澀模樣，妝容差異頗大，跟現今女神風采完全聯想不起來，粉絲不敢相信，直呼與女星小優超像，堪稱是「高配版小優」！
記者江芷稜／綜合報導
李多慧從小學習舞蹈、跆拳道，也是韓國職棒的球迷，2019年開啟了職棒啦啦隊生涯，她20歲時以韓國職棒起亞虎啦啦隊員身分出道，在球場上活力四射大跳應援舞蹈，首次亮相就受到韓國球迷極大關注，卻因為太紅了引起應援團其他成員不滿，指控她影響到啦啦隊運作，李多慧2022年決定離開球隊。
她去年來台後人氣暴漲，IG累積逾127萬粉絲追蹤，每每發布影片都有1、200萬瀏覽數，在PTT論壇上以「李多慧5年前長這樣」為標題，詢問大家「李多慧5年前剛出道跳啦啦隊時長這樣，感覺很青澀可愛，長這樣的李多慧，如果來台灣還會紅嗎？」照片裡的李多慧一頭金髮，妝容非常誇張，鮮豔紅唇頗有台味。
李多慧與現今判若兩人的照片曝光後，引發許多網友熱議，球迷驚呼「有點像小優」、「根本小優吧」、「高配版小優」、「跟現在根本不同人」、「會跳舞的小優」、「這化妝術真的厲害」，也有人緩頰她應該是減肥成功，才會女大18變，「李多慧真的瘦了好多」、「以前比較肉一點而已啊」，認為差異不大。
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