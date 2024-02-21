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AI領軍助攻！國泰投信張錫：萬八持續站穩　今年底挑戰2萬點大關

▲國泰投信董事長張錫指出，台股今年企業獲利上看3.5兆元，萬八應該可以持續站穩，最快可在今年底挑戰2萬點大關。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲國泰投信董事長張錫指出，台股今年企業獲利上看3.5兆元，萬八應該可以持續站穩，最快可在今年底挑戰2萬點大關。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

時序進入金龍年，全球股市去年起受到AI浪潮席捲起伏兇猛，聯準會又遲未鬆口降息時程，但市場普遍預期今年將是股債多頭的投資好年，理財該如何佈局？國泰投信董事長張錫指出，台股今年企業獲利上看3.5兆元，萬八應該可以持續站穩，最快可在今年底挑戰2萬點大關，若明（2024）年台灣上市櫃公司獲利可突破4兆元，台股2萬點可望成為基本盤。

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國泰投信更新「2024最新全球經濟展望」，國泰投信董事長張錫指出，2024年AI科技類股仍會引領大盤基本面，台灣上市櫃公司盈餘將有機會大幅成長，台股可望還有10%以上的成長空間。尤其台股今年企業獲利上看3.5兆元，萬八可望持續站穩，最快在今年底挑戰2萬點大關，若明（2024）年台灣上市櫃公司獲利可突破4兆元，屆時台股2萬點將成為基本盤。

而談到台灣ETF熱潮，規模從2020年底的1.7兆元已經翻倍增加到2023年底的3.8兆元，受益人數超過800萬人，等於1,200萬台股投資人中有超過7成的人將ETF納入投資工具。其中台股ETF規模就占了1.4兆元、有607萬受益人，ETF可說已成為全民運動，張錫預期今年台股ETF的整體規模有機會增加到2兆元，2025年甚至可到3兆元。

張錫表示，台灣ETF如此成功有四大因素，一是投資簡單、成分股透明，因此即使2020年股債市雙跌，台灣人越跌越買，規模和投資人數都有增長；二是報酬率和配息率，2023年多檔台股ETF報酬逾40%，配息率也很不錯，投資人獲得很大信心；三是年輕族群的影響，現在ETF有很豐富的資訊來源，像是全台首檔破百萬受益人的ETF國泰永續高股息00878，有很多是年輕人邀長輩一起加入ESG投資行列。

四是投資資金轉移，隨著更多元投資方式的出現，加上近期台股突破萬八股市一片看好，也讓部分保險或儲蓄資金轉向投入ETF。今年若有機會開放主動型ETF，預計會增速整體市場的成長。

至於大家關注美國聯準會何時降息？國泰投信副總經理王誠宏則強調，2024年聯準會一定會降息，只是會「慢慢來」，目前的高利率與偏高通膨環境下，美國經濟增速仍然強勁，完全合乎「高壓經濟越能創造成長與偏高通膨並存的經濟運行模式」，因此預料聯準會這次會且走且觀察。

對於因為新冠疫情而發生的惡性通膨，王誠宏說雖然採取的是緊急升息，但降息則會採取有耐心的方式，估測最有可能在5-8月開啟降息階段，今年美國經濟有機會呈現軟著陸且表現優於預期，對股債行情都是雙多。預估下半年全球景氣不確定性會降低，非科技產業也將進入復甦，資產配置建議由股債各半，逐漸加重股票的持有比重，首選科技與低估值修復板塊，搭配存續期間較長的債券。


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