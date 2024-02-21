AI領軍助攻！國泰投信張錫：萬八持續站穩　今年底挑戰2萬點大關

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而談到台灣ETF熱潮，規模從2020年底的1.7兆元已經翻倍增加到2023年底的3.8兆元，受益人數超過800萬人，等於1,200萬台股投資人中有超過7成的人將ETF納入投資工具。其中台股ETF規模就占了1.4兆元、有607萬受益人，ETF可說已成為全民運動，張錫預期今年台股ETF的整體規模有機會增加到2兆元，2025年甚至可到3兆元。
張錫表示，台灣ETF如此成功有四大因素，一是投資簡單、成分股透明，因此即使2020年股債市雙跌，台灣人越跌越買，規模和投資人數都有增長；二是報酬率和配息率，2023年多檔台股ETF報酬逾40%，配息率也很不錯，投資人獲得很大信心；三是年輕族群的影響，現在ETF有很豐富的資訊來源，像是全台首檔破百萬受益人的ETF國泰永續高股息00878，有很多是年輕人邀長輩一起加入ESG投資行列。
四是投資資金轉移，隨著更多元投資方式的出現，加上近期台股突破萬八股市一片看好，也讓部分保險或儲蓄資金轉向投入ETF。今年若有機會開放主動型ETF，預計會增速整體市場的成長。
至於大家關注美國聯準會何時降息？國泰投信副總經理王誠宏則強調，2024年聯準會一定會降息，只是會「慢慢來」，目前的高利率與偏高通膨環境下，美國經濟增速仍然強勁，完全合乎「高壓經濟越能創造成長與偏高通膨並存的經濟運行模式」，因此預料聯準會這次會且走且觀察。
對於因為新冠疫情而發生的惡性通膨，王誠宏說雖然採取的是緊急升息，但降息則會採取有耐心的方式，估測最有可能在5-8月開啟降息階段，今年美國經濟有機會呈現軟著陸且表現優於預期，對股債行情都是雙多。預估下半年全球景氣不確定性會降低，非科技產業也將進入復甦，資產配置建議由股債各半，逐漸加重股票的持有比重，首選科技與低估值修復板塊，搭配存續期間較長的債券。