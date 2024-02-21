「龍賺無錢」公車業者爆經營危機　台中捷順公車司機怒喊還我薪資

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詹姓駕駛表示，捷順公司在台中、雲林、嘉義共80餘位駕駛，全都無薪可領，台中有7條公車路線39位駕駛，被積欠的薪資、資遣費約600多萬元。去年捷順公司陸續延遲發薪，12月19日勞資協商、大家為了取得非自願離職證明，同意分期辦理，必須等到今年9月才能領完資遣費，沒想到2月第一次給付就沒領到，連同積欠的12月、1月薪資都一併跳票。
駕駛們高喊「還我薪資、給付資遣費」，多位駕駛表示，1月9日資方傳訊告知員工，等交通局補助款核撥後，一定優先處理員工薪資，但交通局款項已陸續核撥，卻被挪做他用，駕駛們過年前失業又被欠薪，有的人只好先去跑外送，過了非常難捱的農曆新年。
市議員張芬郁表示，去年底即要求交通局核發補助款時，一定要優先讓駕駛有薪可領，否則一再流失駕駛人力，惡性循環下人力荒將更嚴重、減班次的痛苦淪為全民承受。市議員蔡耀頡也表示，公車是駕駛在開、補貼款是公司在領，實在太對不起第一線駕駛，要求交通局和勞工局共同出面協助。
交通局表示，捷順去年的虧損補貼975萬2471元，已在2月6日全數給付，目前交通局尚未給付捷順的款項為131萬餘元。勞工局則指，捷順駕駛申請後天進行勞資調解，若調解不成可申請歇業事實證明，由勞工局代向勞保局申辦工資墊償，但捷順尚未辦理歇業，程序上恐有問題。勞工局另表示，四方客運目前也申請勞保局工資墊償中，程序還未完成。