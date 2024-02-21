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「龍賺無錢」公車業者爆經營危機　台中捷順公車司機怒喊還我薪資

▲10幾位公車司機連分期給付的資遣費都領不到，向台中市議員張芬郁、蔡耀頡陳情。（圖／市議員張芬郁提供，2024.02.21）
▲10幾位公車司機連分期給付的資遣費都領不到，向台中市議員張芬郁、蔡耀頡陳情。（圖／市議員張芬郁提供，2024.02.21）

記者顏幸如／台中報導

各地鬧公車司機人力荒、導致車次大減班，但也有大客車業者因經營不善，駕駛被欠薪。過去半年來，台中市已有兩家業者爆經營危機。台中捷順公司停駛39位駕駛不僅領不到薪資，連資方允諾分期給付的資遣費也無著，向市議員張芬郁、蔡耀頡陳情，抱怨市長盧秀燕春聯寫著「龍賺大錢」，事實上他們卻是「龍賺無錢」。

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繼台中市四方客運於去年10月欠薪，遭貸款銀行從保養廠拖走29輛電動公車，在台中、桃園等地都有經營公車路線的捷順交通，去年12月爆發經營危機，經勞資溝通後，交通局介入委託其他業者代駛7條客運路線、公司允諾收到台中市交通局補助款後，1月底前發放80多位駕駛薪資，但承諾卻跳票，10餘位駕駛今（21）日向民代陳情，要求業者支付積欠的款項。

詹姓駕駛表示，捷順公司在台中、雲林、嘉義共80餘位駕駛，全都無薪可領，台中有7條公車路線39位駕駛，被積欠的薪資、資遣費約600多萬元。去年捷順公司陸續延遲發薪，12月19日勞資協商、大家為了取得非自願離職證明，同意分期辦理，必須等到今年9月才能領完資遣費，沒想到2月第一次給付就沒領到，連同積欠的12月、1月薪資都一併跳票。

駕駛們高喊「還我薪資、給付資遣費」，多位駕駛表示，1月9日資方傳訊告知員工，等交通局補助款核撥後，一定優先處理員工薪資，但交通局款項已陸續核撥，卻被挪做他用，駕駛們過年前失業又被欠薪，有的人只好先去跑外送，過了非常難捱的農曆新年。

市議員張芬郁表示，去年底即要求交通局核發補助款時，一定要優先讓駕駛有薪可領，否則一再流失駕駛人力，惡性循環下人力荒將更嚴重、減班次的痛苦淪為全民承受。市議員蔡耀頡也表示，公車是駕駛在開、補貼款是公司在領，實在太對不起第一線駕駛，要求交通局和勞工局共同出面協助。

交通局表示，捷順去年的虧損補貼975萬2471元，已在2月6日全數給付，目前交通局尚未給付捷順的款項為131萬餘元。勞工局則指，捷順駕駛申請後天進行勞資調解，若調解不成可申請歇業事實證明，由勞工局代向勞保局申辦工資墊償，但捷順尚未辦理歇業，程序上恐有問題。勞工局另表示，四方客運目前也申請勞保局工資墊償中，程序還未完成。

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