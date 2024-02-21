《新楓之谷》最大改版第2彈！海外專屬職業「森林之子琳恩」來了

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《新楓之谷》NEW AGE繼全職業技能六轉後，再度迎來第二波改版內容，備受矚目的全新海外職業「森林之子琳恩」即將亮相，改版後正式開放創角，玩家千萬不可錯過！作為「森林之子」轉生，琳恩可以透過森林的能量喚醒他人潛在的力量，還能召喚守護神一起戰鬥，治癒並保護隊員，是一同打王練等的最佳拍檔！該職業也是首個開放參加「究極燃燒」的新職業，跳脫過往全新職業無法參加「究極燃燒」之機制。
為了提供玩家更全面的遊戲沉浸體驗，官方邀請六位台灣知名配音員為遊戲角色配音，打造琳恩成為《新楓之谷》第二個擁有中文配音的職業。主角琳恩由張乃文老師及汪世瑋老師獻聲，兩位配音老師深受琳恩可愛的形象吸引，止不住讚嘆，並在了解角色及劇情後，以稚嫩卻堅毅的聲帶演繹琳恩。郭馨雅老師則挑戰故事中的核心人物蓋婭，慈愛的蓋婭是耐心引導琳恩成為森林之子、恢復森林力量循環的森林之主，郭老師以成熟的中性音調完美詮釋蓋婭特有的慈祥性格。完整配音敬邀玩家至遊戲中體驗。
琳恩專屬道具及紀念活動同步展開，超狂道具等你來收集！
為了讓冒險家更快速達到Lv.260進行六轉，體驗「森林之子琳恩」的無窮魅力，官方特別準備琳恩專屬的道具「菇菇通行證」，使用新創建的琳恩，並達到指定等級即能獲得可交換大量經驗值的「EXP交換券」、可兌換六轉必備素材的「菇菇靈魂艾爾達組合包」等，一次備足琳恩成長所需之道具！此外，搭配「究極燃燒」活動，練一等升三等，更能快速獲得六轉琳恩喔！
歡慶琳恩登場，官方同步推出紀念活動「生靈之樹的回憶」，玩家每日狩獵達指定數量，即可簽到兌換琳恩紀念道具，包括「琳恩服裝&武器套裝箱子」、「琳恩聊天戒指」、「琳恩名牌戒指」、「小蓋婭寵物」、「生靈之樹椅子」；完成隱藏任務更能獲得「生靈之樹的回憶徽章」，喜歡琳恩的玩家絕對不可錯過！
針對既有幻獸師玩家，官方也舉辦「森林之子全新的出發」活動，只要是既有幻獸師玩家或新創琳恩角色，都能獲得「琳恩臉型券」、「琳恩髮型券」、「靈魂艾爾達碎片*500個」、「靈魂艾爾達交換券*20個」等道具，無痛轉生琳恩，繼續體驗《新楓之谷》的魅力。
史無前例的超強改版禮包 只在《新楓之谷》NEW AGE！
《新楓之谷》NEW AGE贈送全體玩家的超狂改版大禮包「溫莉慶典優惠券」持續熱烈進行中！即日起至4月1日，只要於《新楓之谷》遊戲商城輸入序號「NEWAGEWK」，即可獲得史無前例的重磅好禮，包括「皇家美髮券*6張」、「皇家整形券*6張」、「極限成長密藥*6個」、「核心寶石*600個」、「選擇祕法符文交換券*600張」，以及「選擇真實符文交換券*600張」！