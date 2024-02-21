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曹佑寧亮「2條線驗孕棒」鬧出人命　求婚《華麗計程車行》程予希

▲《華麗計程車行》曹佑寧「鬧出人命」，求婚女友程予希。（圖／LINE TV、華視提供）
▲《華麗計程車行》曹佑寧「鬧出人命」，求婚女友程予希。（圖／LINE TV、華視提供）

記者羅凌筠／綜合報導

台劇《華麗計程車行》改編原著小說，故事背景在90年代末的嘉義一間計程車行，曹佑寧演的陳家大兒子「陳柏文」，因留學費被爸爸借給倒債好友，美夢泡湯，程予希飾演的女友「魏欣怡」一起放棄英國行，陪他留在台灣考教師甄試，最新一集還進展到兩人「鬧出人命」，曹佑寧密謀求婚。

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▲曹佑寧（左）、程予希在《華麗計程車行》是愛侶。（圖／LINE TV提供）
▲曹佑寧（左）、程予希在《華麗計程車行》升格爸媽。（圖／LINE TV提供）
劇中，曹佑寧因夢想至英國唸書，但卻因為921大地震及經費問題，讓他不得不先暫緩出國計畫，人生蒙上一層陰影，程予希不離不棄，拿出1支2條線的驗孕棒，暗示曹佑寧要當爸爸了，曹佑寧也為了求婚傷透腦筋，認真寫1份求婚計畫書，立誓：「一定要展現出我的決心，很有誠意要娶她為妻！」

▲程予希（左）、曹佑寧為《華麗計程車行》拍吻戲。（圖／華視、LINE TV提供）
▲程予希（左）、曹佑寧在嘉義海邊拍浪漫吻戲。（圖／華視、LINE TV提供）
「弟弟」黃冠智多次陪伴曹佑寧在旁練習，化身教官給予「魔鬼訓練」，看到「哥哥」演練求婚的表現不好，還直接拿起報紙打曹佑寧，要他「精神拿出來」，曹佑寧坦言自己非常喜歡求婚戲的拍攝場景，除了浪漫之外，「走到橋上的過程，有一種要上生死台的感覺，但是不管怎麼樣，就是豁出去了，非娶到老婆不可。」

程予希形容，自己是曹佑寧「人生迷路」時的引導者，永遠的後盾，兩人從情侶邁入家庭，也有照顧小孩的戲，兩人都坦言不簡單，「只要有小孩在的戲，都需要些幸運哈哈哈！因為小孩狀態的不確定因素比較多，我記得有場戲，光是等小孩子睡著就花了快1小時，但最後還是沒成功，就只能拍局部，靠剪接幫忙，也滿好奇最後呈現會如何。」

▲曹佑寧求婚先寫計畫書。（圖／翻攝華視、LINE TV）
▲曹佑寧求婚先寫計畫書。（圖／翻攝華視、LINE TV）
《華麗計程車行》全劇於嘉義取景，從運將與千奇百怪的乘客共同交織而成的人生際遇，勾勒出在大時代的變動下，小人物如何在逆境中，以樂天知命、頑強又柔韌的態度，面對人生的選擇，成就平凡又特別的人生。

本劇每周日晚上10點於LINE TV、華視同步首播；晚上11點於NETFLIX、中華電信 MOD、Hami Video共同播出；2月24日起於八大戲劇台每周六晚上8點、台視晚上10點播出；4月12日起，晚上10點15分三立台灣台開播，敬請期待。

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