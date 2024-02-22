日職／孫易磊滑球軌跡被稱讚！火腿監督新庄剛志：他是顆「金蛋」
日職北海道火腿鬥士監督新庄剛志在今（22）日上午首度在春訓前往二軍的訓練基地視察，除了主要關注2023年第一指名投手細野晴希練投外，也觀察了緊接在後的「台灣至寶」孫易磊練投，在孫易磊投出滑球時，甚至針對他的變化球軌跡給予拍手鼓勵，並在訪問時稱他是一顆「金蛋」。
記者林之越/綜合報導
根據《體育報知》等日本媒體報導，火腿鬥士監督新庄剛志在今日早上10點前往位在沖繩国頭的二軍春訓地點。日媒報導點出，此行目的應該是要關注球隊在2023年以第一指名選入的22歲強投細野晴希狀態如何，來自東洋大學的他曾飆出最速158公里紀錄。
在觀看完細野晴希練投後，新庄剛志也親自和他溝通、指導，並接著觀看來自台灣的好手孫易磊練投，並且在孫易磊投出滑球時，針對他的滑球變化程度、移動軌跡拍手叫好，看似對孫易磊的投球狀況頗為滿意。
在受訪時新庄剛志表示：「因為他（孫易磊）是個『金蛋』，所以我很驚訝他18歲竟然就能投出這種球，讓我真的很期待他未來的表現。」而金蛋在日語中通常象徵著值得培育的人才。
並補充道：「他往後的動作小，往前的動作大，看起來是打者很難打中的那種投手，要是他能夠徹底執行這一點，我想他會成為很棒的投手，但目前我希望他能以成為一名先發為目標努力。」
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