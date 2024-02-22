COMPUTEX將在6/4舉辦 蘇姿丰打頭陣演講、黃仁勳預告有重大消息
全球前3大資通訊展覽COMPUTEX即將在今（2024）年6/4登場，將以「AI串聯、共創未來」為主軸，聚焦全球AI最新技術與產業趨勢，預計將吸引1500家廠商參展。同時，首場主題演講將在6/3登場，由AMD董事長暨執行長蘇姿丰打頭陣，揭開展覽序幕。
記者魏妤庭／台北報導
2024年又被稱為AI PC元年，不論是人工智慧發展推動的AI PC、AI伺服器以及AI手機等產品受到外界矚目。今年的COMPUTEX將在6/4到6/7間於台北南港展覽館1館及2館舉行，以「AI串聯、共創未來」為主軸，聚焦全球AI最新技術與產業趨勢，展示範疇涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等6大領域，吸引1500家廠商參展、使用4500個攤位，包含宏碁、華擎、華碩、台達、技嘉、芝奇、英特爾、微星等多家大廠參展。
COMPUTEX主題演講向來備受矚目，首場開幕主題演講邀請蘇姿丰擔任主講者。蘇姿丰曾榮獲電機電子工程師學會（IEEE）授予半導體產業最高榮譽「羅伯特·諾伊斯獎章（Robert N. Noyce Medal）」，並成功帶領AMD轉型成為高效能與自行調適運算的領導者。
此次演講，蘇姿丰將展示AMD新一代產品如何實現從雲端到邊緣、PC和智慧終端設備的嶄新體驗及突破性AI功能。此外，演講者還包含高通、英特爾、聯發科技、恩智浦、美超微、台達等科技巨頭，共同分享對AI生態系的未來洞見，可關注後續公告。
而受到全球矚目的「AI教父」輝達執行長黃仁勳，日前來台參加台灣分公司尾牙，也曾向媒體透露今年的COMPUTEX會來台，且將有重大消息宣布。
另COMPUTEX 2024論壇將以「生成式AI」主題，邀請業界領袖和技術專家，為全球產業提供前瞻而多元的趨勢觀點。COMPUTEX 2024為產業界盛會，展會將於3月正式啟動全球買主的觀展報名。