日職／橫濱DeNA海灣之星牧秀悟來了！DAZN將全程轉播主場所有賽事

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迫不及待想看球賽了嗎？DAZN將自2月25日開始，為球迷帶來橫濱DeNA海灣之星以及日職太平洋聯盟的熱身賽直播。首先登場的是2月25日早上11:30的「橫濱DeNA海灣之星 vs. 東北樂天金鷲」。本場賽事將在沖繩的宜野灣舉行，橫濱DeNA海灣之星去年連續第二年打進A級，他們2024年的口號是「橫濱進化」，希望能不斷成長和進化，為贏得聯盟冠軍和成為日本一奮鬥。東北樂天金鷲今年迎來成軍20周年，將舉辦一系列的回顧和慶祝活動。跟DAZN一起從熱身賽開始關注樂天金鷲的表現。
全球最大運動串流平台DAZN，對於台灣棒球市場十分重視，2024棒球季主打「棒球最多，隨選隨播」，全年超過500場日本職棒直播，讓每一隊的球迷，都可以在DAZN追蹤自己喜愛的球隊和球員，零時差應援。DAZN去年為球迷帶來中華職棒樂天桃猿、統一7-ELEVEn獅、味全龍、富邦悍將的主場賽事直播，今年預計帶來更多場次的轉播，敬請期待！
除了豐富的棒球賽事外，DAZN也提供世界各地頂級運動賽事，如西班牙足球甲級聯賽、西班牙女子足球賽、沙烏地女子足球超級聯賽、頂級拳擊賽事、職業格鬥聯盟(Professional Fighters League; PFL)、世界射箭賽，以及在地觀眾喜愛的賽事，如中華職棒、企業排球聯賽、中華企業射箭聯賽、TSR全國摩托車錦標賽，以及四個24小時線性頻道：NFL Network、Red Bull TV、Unbeaten、DAZN Combat。各種運動賽事的粉絲，都能在DAZN找到自己想看的比賽，享受一站式的優質服務。DAZN目前提供年約優惠方案1590元，以及富有彈性的月租及分期方案，關於訂閱方案，請登入 dazn.com 查詢。
DAZN APP日本職棒熱身賽轉播表
| 時間
| 對戰組合
| 02/25 11:30
| 橫濱DeNA海灣之星 vs 東北樂天金鷲
| 03/03 13:00
| 歐力士猛牛 vs 橫濱DeNA海灣之星
| 03/05 12:00
| 橫濱DeNA海灣之星 vs 千葉羅德海洋
| 03/05 13:00
| 歐力士猛牛 vs 中日龍
| 03/05 17:00
| 福岡軟銀鷹 vs 東京養樂多燕子
| 03/06 11:00
| 歐力士猛牛 vs 中日龍
| 03/06 12:00
| 橫濱DeNA海灣之星 vs 千葉羅德海洋
| 03/06 17:00
| 福岡軟銀鷹 vs 東京養樂多燕子
| 03/08 12:00
| 千葉羅德海洋 vs 福岡軟銀鷹
| 03/08 12:00
| 橫濱DeNA海灣之星 vs 北海道日本火腿鬥士
| 03/08 13:00
| 歐力士猛牛 vs 讀賣巨人
| 03/09 12:00
| 千葉羅德海洋 vs 福岡軟銀鷹
| 03/09 12:00
| 橫濱DeNA海灣之星 vs 埼玉西武獅
| 03/09 13:00
| 歐力士猛牛 vs 讀賣巨人
| 03/10 12:00
| 千葉羅德海洋 vs 福岡軟銀鷹
| 03/10 12:00
| 橫濱DeNA海灣之星 vs 埼玉西武獅
| 03/10 13:00
| 歐力士猛牛 vs 東京養樂多燕子
| 03/12 12:00
| 千葉羅德海洋 vs 阪神虎
| 03/12 12:00
| 埼玉西武獅 vs 中日龍
| 03/12 12:00
| 橫濱DeNA海灣之星 vs 東京養樂多燕子
| 03/12 17:00
| 北海道日本火腿鬥士 vs 廣島東洋鯉魚
| 03/13 12:00
| 千葉羅德海洋 vs 阪神虎
| 03/13 12:00
| 埼玉西武獅 vs 中日龍
| 03/13 12:00
| 橫濱DeNA海灣之星 vs 東京養樂多燕子
| 03/13 17:00
| 福岡軟銀鷹 vs 讀賣巨人
| 03/13 17:00
| 北海道日本火腿鬥士 vs 廣島東洋鯉魚
| 03/14 17:00
| 福岡軟銀鷹 vs 讀賣巨人
| 03/14 17:00
| 北海道日本火腿鬥士 vs 廣島東洋鯉魚
| 03/15 12:00
| 千葉羅德海洋 vs 歐力士猛牛
| 03/15 12:00
| 橫濱DeNA海灣之星 vs 東北樂天金鷲
| 03/15 17:00
| 福岡軟銀鷹 vs 埼玉西武獅
| 03/16 12:00
| 千葉羅德海洋 vs 歐力士猛牛
| 03/16 13:00
| 福岡軟銀鷹 vs 埼玉西武獅
| 03/16 13:00
| 北海道日本火腿鬥士 vs 讀賣巨人
| 03/17 12:00
| 千葉羅德海洋 vs 東北樂天金鷲
| 03/17 12:00
| 福岡軟銀鷹 vs 埼玉西武獅
| 03/17 12:00
| 北海道日本火腿鬥士 vs 讀賣巨人
| 03/19 12:00
| 埼玉西武獅 vs 廣島東洋鯉魚
| 03/19 12:00
| 橫濱DeNA海灣之星 vs 歐力士猛牛
| 03/19 17:00
| 福岡軟銀鷹 vs 阪神虎
| 03/20 12:00
| 福岡軟銀鷹 vs 阪神虎
| 03/20 12:00
| 埼玉西武獅 vs 廣島東洋鯉魚
| 03/20 12:00
| 橫濱DeNA海灣之星 vs 歐力士猛牛
| 03/22 17:00
| 福岡軟銀鷹 vs 廣島東洋鯉魚
| 03/22 17:00
| 北海道日本火腿鬥士 vs 橫濱DeNA海灣之星
| 03/22 17:00
| 歐力士猛牛 vs 阪神虎
| 03/22 17:00
| 埼玉西武獅 vs 東京養樂多燕子
| 03/23 12:00
| 福岡軟銀鷹 vs 廣島東洋鯉魚
| 03/23 13:00
| 北海道日本火腿鬥士 vs 橫濱DeNA海灣之星
| 03/23 17:00
| 埼玉西武獅 vs 東京養樂多燕子
| 03/24 12:00
| 北海道日本火腿鬥士 vs 橫濱DeNA海灣之星
| 03/24 13:00
| 歐力士猛牛 vs 阪神虎
| 03/24 13:00
| 埼玉西武獅 vs 東京養樂多燕子