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日職／橫濱DeNA海灣之星牧秀悟來了！DAZN將全程轉播主場所有賽事

▲ 橫濱DeNA海灣之星來了！DAZN將全程轉播主場所有賽事，圖為主砲牧秀悟。（圖／DAZN提供）
▲ 橫濱DeNA海灣之星來了！DAZN將全程轉播主場所有賽事，圖為主砲牧秀悟。（圖／DAZN提供）

記者吳政紘/綜合報導

台灣球迷史上首度可以看到日本職棒橫濱DeNA海灣之星全主場賽事！全球最大運動串流平台DAZN今天宣布，將在2024日本職棒賽季，直播中央聯盟橫濱DeNA海灣之星全主場賽事。這個賽季只要訂閱DAZN串流服務，可以收看到橫濱DeNA海灣之星加上日職太平洋聯盟六隊，超過500場棒球賽事直播，對於喜歡棒球、熱愛棒球，沒有棒球就吃不下飯，睡不著覺，甚至就活不下去的球迷來說，DAZN就是手機裡面的必載APP！

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橫濱DeNA海灣之星，隸屬日本職棒中央聯盟，至今拿過兩次日本大賽冠軍。2023賽季，橫濱於中央聯盟例行賽戰績排名第三，但在交流戰首次拿下優秀球團的榮譽。橫濱的打線在中央聯盟可說是數一數二，包括宮崎敏郎、佐野惠太、牧秀悟、桑原將志等主力，都是這個賽季可以關注的重點球星。

▲ 橫濱DeNA海灣之星來了！DAZN將全程轉播主場所有賽事，圖為宮崎敏郎。（圖／DAZN提供）
▲ 橫濱DeNA海灣之星來了！DAZN將全程轉播主場所有賽事，圖為宮崎敏郎。（圖／DAZN提供）
迫不及待想看球賽了嗎？DAZN將自2月25日開始，為球迷帶來橫濱DeNA海灣之星以及日職太平洋聯盟的熱身賽直播。首先登場的是2月25日早上11:30的「橫濱DeNA海灣之星 vs. 東北樂天金鷲」。本場賽事將在沖繩的宜野灣舉行，橫濱DeNA海灣之星去年連續第二年打進A級，他們2024年的口號是「橫濱進化」，希望能不斷成長和進化，為贏得聯盟冠軍和成為日本一奮鬥。東北樂天金鷲今年迎來成軍20周年，將舉辦一系列的回顧和慶祝活動。跟DAZN一起從熱身賽開始關注樂天金鷲的表現。

全球最大運動串流平台DAZN，對於台灣棒球市場十分重視，2024棒球季主打「棒球最多，隨選隨播」，全年超過500場日本職棒直播，讓每一隊的球迷，都可以在DAZN追蹤自己喜愛的球隊和球員，零時差應援。DAZN去年為球迷帶來中華職棒樂天桃猿、統一7-ELEVEn獅、味全龍、富邦悍將的主場賽事直播，今年預計帶來更多場次的轉播，敬請期待！

除了豐富的棒球賽事外，DAZN也提供世界各地頂級運動賽事，如西班牙足球甲級聯賽、西班牙女子足球賽、沙烏地女子足球超級聯賽、頂級拳擊賽事、職業格鬥聯盟(Professional Fighters League; PFL)、世界射箭賽，以及在地觀眾喜愛的賽事，如中華職棒、企業排球聯賽、中華企業射箭聯賽、TSR全國摩托車錦標賽，以及四個24小時線性頻道：NFL Network、Red Bull TV、Unbeaten、DAZN Combat。各種運動賽事的粉絲，都能在DAZN找到自己想看的比賽，享受一站式的優質服務。DAZN目前提供年約優惠方案1590元，以及富有彈性的月租及分期方案，關於訂閱方案，請登入 dazn.com 查詢。

DAZN APP日本職棒熱身賽轉播表

時間

 對戰組合
02/25 11:30

 橫濱DeNA海灣之星 vs 東北樂天金鷲
03/03 13:00

 歐力士猛牛 vs 橫濱DeNA海灣之星
03/05 12:00

 橫濱DeNA海灣之星 vs 千葉羅德海洋
03/05 13:00

 歐力士猛牛 vs 中日龍
03/05 17:00

 福岡軟銀鷹 vs 東京養樂多燕子
03/06 11:00

 歐力士猛牛 vs 中日龍
03/06 12:00

 橫濱DeNA海灣之星 vs 千葉羅德海洋
03/06 17:00

 福岡軟銀鷹 vs 東京養樂多燕子
03/08 12:00

 千葉羅德海洋 vs 福岡軟銀鷹
03/08 12:00

 橫濱DeNA海灣之星 vs 北海道日本火腿鬥士
03/08 13:00

 歐力士猛牛 vs 讀賣巨人
03/09 12:00

 千葉羅德海洋 vs 福岡軟銀鷹
03/09 12:00

 橫濱DeNA海灣之星 vs 埼玉西武獅
03/09 13:00

 歐力士猛牛 vs 讀賣巨人
03/10 12:00

 千葉羅德海洋 vs 福岡軟銀鷹
03/10 12:00

 橫濱DeNA海灣之星 vs 埼玉西武獅
03/10 13:00

 歐力士猛牛 vs 東京養樂多燕子
03/12 12:00

 千葉羅德海洋 vs 阪神虎
03/12 12:00

 埼玉西武獅 vs 中日龍
03/12 12:00

 橫濱DeNA海灣之星 vs 東京養樂多燕子
03/12 17:00

 北海道日本火腿鬥士 vs 廣島東洋鯉魚
03/13 12:00

 千葉羅德海洋 vs 阪神虎
03/13 12:00

 埼玉西武獅 vs 中日龍
03/13 12:00

 橫濱DeNA海灣之星 vs 東京養樂多燕子
03/13 17:00

 福岡軟銀鷹 vs 讀賣巨人
03/13 17:00

 北海道日本火腿鬥士 vs 廣島東洋鯉魚
03/14 17:00

 福岡軟銀鷹 vs 讀賣巨人
03/14 17:00

 北海道日本火腿鬥士 vs 廣島東洋鯉魚
03/15 12:00

 千葉羅德海洋 vs 歐力士猛牛
03/15 12:00

 橫濱DeNA海灣之星 vs 東北樂天金鷲
03/15 17:00

 福岡軟銀鷹 vs 埼玉西武獅
03/16 12:00

 千葉羅德海洋 vs 歐力士猛牛
03/16 13:00

 福岡軟銀鷹 vs 埼玉西武獅
03/16 13:00

 北海道日本火腿鬥士 vs 讀賣巨人
03/17 12:00

 千葉羅德海洋 vs 東北樂天金鷲
03/17 12:00

 福岡軟銀鷹 vs 埼玉西武獅
03/17 12:00

 北海道日本火腿鬥士 vs 讀賣巨人
03/19 12:00

 埼玉西武獅 vs 廣島東洋鯉魚
03/19 12:00

 橫濱DeNA海灣之星 vs 歐力士猛牛
03/19 17:00

 福岡軟銀鷹 vs 阪神虎
03/20 12:00

 福岡軟銀鷹 vs 阪神虎
03/20 12:00

 埼玉西武獅 vs 廣島東洋鯉魚
03/20 12:00

 橫濱DeNA海灣之星 vs 歐力士猛牛
03/22 17:00

 福岡軟銀鷹 vs 廣島東洋鯉魚
03/22 17:00

 北海道日本火腿鬥士 vs 橫濱DeNA海灣之星
03/22 17:00

 歐力士猛牛 vs 阪神虎
03/22 17:00

 埼玉西武獅 vs 東京養樂多燕子
03/23 12:00

 福岡軟銀鷹 vs 廣島東洋鯉魚
03/23 13:00

 北海道日本火腿鬥士 vs 橫濱DeNA海灣之星
03/23 17:00

 埼玉西武獅 vs 東京養樂多燕子
03/24 12:00

 北海道日本火腿鬥士 vs 橫濱DeNA海灣之星
03/24 13:00

 歐力士猛牛 vs 阪神虎
03/24 13:00

 埼玉西武獅 vs 東京養樂多燕子

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