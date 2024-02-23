高雄飯店太優惠！福華平日雙人房2200元起 義大免費接送看五月天
年後想來高雄遊玩趁此波優惠，高雄福華飯店為慶賀奪得觀光業界「奧斯卡獎」，即第1屆「台灣觀光金獎」，即日起推出限量超值的雙人住房專案只要2,220元起，更能參加抽獎，有機會抽中總價值1萬6100元的"尊爵豪華房一泊二食"等大獎。另外，義大世界內的義大皇家酒店與義大天悅飯店特別針對五月天高雄演唱會5天日期，即3月23日、3月24日、3月29日、3月30日和3月31日，推出每日限量的最低優惠價2,999元，並且將免費來回接送五迷去演唱會現場。
記者葉盛耀/綜合報導
每年舉辦的「優良觀光產業及從業人員表揚」甄選，目的為表彰對台灣觀光發展有傑出表現及貢獻者，號稱台灣觀光業界「奧斯卡獎」，今年因交通部觀光署升級，更同步更名為「第1屆台灣觀光金獎」，總計有322件報名，經初選及決選兩階段嚴謹的評選機制，高雄福華大飯店脫穎而出獲得此殊榮，於即日起推出五大主題的歡慶優惠，包含餐飲紅包最高二千元大方送，還有限量超值的雙人住房專案只要2,220元，更有機會抽中尊爵豪華房一泊二食大獎。
高雄福華大飯店歡慶榮獲台灣觀光金獎，推出即日起~3/31，於全館餐廳消費加入飯店官方LINE帳號即可一次領取二份優惠券紅包，於各餐廳單點小吃單筆消費滿千即折百，還可累計最高折1000元，超級划算。各餐廳也推出了歡慶限定優惠，像是在HOVII CAFÉ可享購買麵包加購22元贈美式咖啡或柚子茶，還有珍珠坊的招牌港點組合或是Smile One精緻涮涮鍋的無骨牛小排加購價都只要220元，麗香苑自助餐廳則推出限量的兒童優惠，還有江南春的招牌蔥油餅等，通通有歡慶優惠價。
住宿更是超值，”觀光金獎歡慶限量住房專案”推平日入住豪華雙人房，限時優惠價只要2,220元，並提供自助早餐加購優惠價每客350元。除此之外，更拉長住宿適用日期在即日起~06月30日推出”觀光金獎 食住同享住房專案”，平日入住尊爵豪華雙人房優惠價3,619元，專案搭贈全館餐飲1,000元抵用券及客房尊爵禮遇可延後至下午二點退房，還有七賢吧迎賓軟性飲料無限暢飲。
另外，於三月底前至高雄福華大飯店以官網/電話訂房或至餐廳單筆消費滿619元，即可獲得抽獎券乙張(每房或每桌限贈乙張)，有機會抽到頭獎 “尊爵豪華主管房住宿券及Smile one精緻涮涮鍋雙人套餐”，等同於食宿二日遊的一泊二食豐富內容，總價值達1萬6100元。另外還有豪華家庭房住宿券、客房羽絨枕及各餐廳招牌美食餐券等獎項。
另外，眾所期待的台灣天團「五月天」將在高雄震撼演出，於3月23日、3月24日、3月29日、3月30日和3月31日在高雄世運主場館舉辦連續五場「回到那一天」巡迴演唱會，義大皇家酒店與義大天悅飯店特別推出針對上述五場演唱會日期，推出每日限量的「五迷住義！義起回到那一天！」住房專案，「義大皇家酒店」豪華雙人房住宿1晚，優惠價3,599元，「義大天悅飯店」雅緻雙人房住宿1晚，優惠價2,999元。遇到3月23及30日週六入住，也僅需加價1,100元即可。
業者提到，此專案最大的特色在於，入住兩飯店將獨享飯店至高雄世運主場館周邊的「免費來回接駁服務」，讓五迷們可以在開演前，悠閒抵達演唱會現場；在表演結束後，也毋需大費周章等候大眾運輸工具，省去等候與排隊的時間。