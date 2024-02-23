台股一度叩關萬九！上市公司股票總市值破60兆元 台積電排第1
▲台股今（23）日盤中一度攻上萬九，創下歷史新高，上市公司總市值更是突破60兆元。（資料來源：台灣證券交易所）
記者
魏妤庭／台北報導
｜ 2024-02-23 17:40:59 2024-02-23 17:43:31
台股自農曆春節後，就屢屢開出紅盤，今（23）日盤中更是直接攻上萬九，創下歷史新高紀錄，儘管終場漲幅收斂，小漲36點，收在18889點，仍為史上收盤新高，而上市公司總市值更是突破60兆元，上市公司市值前3名為台積電18兆元、聯發科1.7兆元，以及鴻海1.4兆元。投信業者表示，展望後市，AI股推高本益比，重要權值墊高股價空間。雖無論是營收落底回升、新接單題材等利多皆能推高不同主題相關走勢，但焦點仍以半導體及 AI 相關為主。
台股今日盤中衝出新紀錄，直接站上19012點，可說是再創歷史新高，但隨著獲利調節賣壓出籠致使漲幅收斂，最終收盤上漲36.41點，落在18889.19點，成交值為4514.2億元。根據證交所統計顯示，本周加權股價指數漲幅約為1.52%，上市股票總市值一舉突破60兆元大關。證交所更列出上市公司市值排行前20名，其中，前3名依序為台積電18兆元、聯發科1.7兆元，以及鴻海1.4兆元拿下。
安聯投信台股團隊表示，影響台股的主要因素眾多，除了美國聯準會降息節奏、需就物價與就業數據表現來調整利率政策步調外，企業財報表現、美股AI股的表現也都會影響到台股。此外，受到財報效應與美股科技股走強激勵，盤面資金也明顯重回電子股，支撐大盤表現。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，整體來看，AI 股推高本益比，其中重要權值墊高股價空間，中小型股表現活潑，無論是營收落底回升、新接單題材等利多皆能推高不同主題相關走勢，但焦點仍以半導體及 AI 相關為主。由於台灣是 AI 伺服器主要供應商，在台美 AI 股互相扶持下、美股強勢表現有望帶動台股後市。 ▲2/23上市公司總市值破60兆元，排名前三名分別是台積電、聯發科、鴻海。（資料來源：證交所）
※【
NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。