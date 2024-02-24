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張穎穎唱衰汪小菲再婚！嘲諷深情人設：他小心思多的很

▲汪小菲和張穎穎分手後，張穎穎狠酸他是爆炸深情巨嬰，沒有外界想的單純，不看好他再婚。（圖／翻攝自張穎穎抖音、微博）
▲汪小菲和張穎穎分手後，張穎穎狠酸他是爆炸深情巨嬰，沒有外界想的單純，不看好他再婚。（圖／翻攝自張穎穎抖音、微博）

記者江芷稜／綜合報導

汪小菲2021年底與大S離婚後，迎來人生的第二春，他和台灣醫學美容顧問馬曉梅（Mandy）打得火熱，對方陪著他到處工作，對大S家人也很照顧，熱戀將近半年，汪小菲鬆口有意再婚，獲得大S祝福，牽線的好友李進良也為他高興。不過舊愛張穎穎看衰他再婚，要網友不用太相信汪小菲的話，指稱他很精明，「媽呀，那個小心思多的呢！」

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▲張穎穎和汪小菲穩定交往中。（圖／翻攝自張穎穎抖音）
▲張穎穎和汪小菲曾愛得轟轟烈烈。（圖／翻攝自張穎穎抖音）
汪小菲戀愛轟轟烈烈，去年初和張穎穎同樣愛得死去活來，送上豪車、房子給新歡，沒想到張蘭從中作梗，戀情宣告中斷。張穎穎狠酸他是「爆炸深情巨嬰」，含淚斬斷情絲，她在微博爆料，分開期間汪小菲一邊挽回感情，一邊睡了十幾個，她就靜靜看著他演戲，把一切全看在眼裡。

▲汪小菲在張穎穎直播時抖內刷禮物，疑似有意復合。（圖／翻攝自張穎穎抖音）
▲汪小菲在張穎穎直播時抖內刷禮物，疑似有意復合。（圖／翻攝自張穎穎抖音）
如今，汪小菲高調宣示和馬曉梅的戀情，網友紛紛跑到張穎穎社群平台喊話，甚至爆料汪小菲會和現任女友結婚，因為他想打贏官司。張穎穎卻否認了這個說法，她透露汪小菲一直都很精明，並非外界想的深情、戀愛腦，要大家仔細思考這些鋪天蓋地的新聞可能只是人設。

▲張穎穎不信汪小菲為了官司想結婚，直言他很精明，小心思很多。（圖／張穎穎抖音）
▲張穎穎不信汪小菲為了官司想結婚，直言他很精明，小心思很多。（圖／張穎穎抖音）
張穎穎強調，離開汪小菲後她的電商事業做得有聲有色，都是靠自己的，不需要去八卦別人，賺了錢後還帶著爸媽開心出國。粉絲要她別嫁媽寶男，張穎穎非常認同，暗諷：「特別是那種又駡他媽又不聽話，還得花媽媽的錢那種，你懂嗎？又當又立」，對舊愛說話特別狠。

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