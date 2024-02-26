半導體點火！台股ETF周平均漲福逾2% 00927周漲居冠
上周五（23日）台股早盤一度大漲最高來到19012點，終場上漲36.41點，收在18889.19點，連續第二天創新高，統計一週上漲281.94點，漲福1.52%，為連續6週上漲。進一步統計包含槓反的56檔台股ETF周平均漲福逾2%，其中00927群益半導體收益ETF上漲5.17%居冠，同時也創下收盤新高，其他周漲幅4%以上的有00919、00930、00728、00934、00891，其中00930、00919、00934也同創新高。
記者許家禎／台北報導
上周台股受AI晶片大牌輝達（Nvidia）財報大好利多激勵大漲，再加上台積電熊本廠開幕，讓半導體族群脫穎而出。群益投信表示，美股輝達財報優於預期，下季展望亦優於10%，受惠於AI需求持續強勁，也帶動半導體市場商機，根據世界半導體貿易統計協會的預估，在人工智慧晶片需求持續成長下，今年全球半導體市場將成長13.1%至創紀錄的5883.6億美元，半導體廠庫存調整已告一段落，補庫存需求重啟，半導體業今年景氣復甦有望，建議投資人不妨透過半導體收益ETF來介入布局。
群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，AI相關題材，從上游晶片到周邊零組件乃至下游組裝業者，股價表現均相當強勢；加上2024年科技產業將受惠手機、PC等傳統消費性電子需求復甦，回補庫存的復甦需求加上AI趨勢的擴散，2024年台股上市櫃企業獲利可望由科技業領頭恢復成長軌道且能見度延續至2025年。
謝明志指出，整體而言，AI商機題材持續發酵，將進入高速成長期，自GPU擴展到ASIC，再從雲端擴展到邊緣運算，相關供應鏈與題材前景看好，而台灣半導體供應鏈完整，更有望從中受惠。
※【NOWnews 今日新聞
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