《華麗計程車行》衝上串流平台雙冠軍 楊麗音離家出走創收視高點
華視新戲《華麗計程車行》，穩佔LINE TV及Netflix兩大影視串流平台冠軍，在本周第3集播出，瞬間收視最高點創1.59佳績，落在董娘楊麗音在車行司機林嘉俐鼓勵之下，坐上駕駛座首次掌握方向盤讓車子往前出發，「原來自己握方向盤是這種感覺！早知道我就早點學開車，這樣我想去哪就去哪」，短短幾句話道出女性在早期傳統家庭中受限，人生方向盤非自己所能控制的心聲。
記者羅凌筠／綜合報導
劇中，因曹佑寧在面對程予希的懷孕，為了養家，在弟弟黃冠智的建議之下，決定暫時先以開計程車為業，並到駕訓班請李李仁指導他考職業駕照，但他的開車技術卻讓李李仁直搖頭。而在生活中，郭子乾親授他的獨門開車妙招，在開車時他很喜歡看旁邊的風景，同車的人總是會忍不住提醒他「看前面」，但郭子乾說他是以「大海航行法」方式開車，他會看到最遠的一個點，行車的視線範圍就會比較寬廣，相對於開車只盯著前面車況的，如果臨時有狀況發生時，他比較能有時間去反應。
曾參加專業小型賽車比賽及越野公路賽的李李仁自認為開車技術非常好，他從小坐公車上學就很喜歡站在公車司機後方看司機怎麼開車，在學生打工時也有機會接觸到貨車的駕駛經驗，現在車子對他來說是一個很喜歡、也很放鬆的私密空間，他笑說：「我同樣的車子還買了2台」，因為該款的車子是擁有許多次全家人開心出遊回憶的地方，令他十分珍惜。
《華麗計程車行》是部圍繞在90年代的嘉義華麗計程車行一家四口，與一群樂天開朗的車行司機們，身處在大時代的變遷下、面對各種人生困境與難題，如何用自己的方式堅持下去的故事。每周日晚間10點於華視頻道及LINE TV播出、每周六晚間8點八大戲劇台播出。
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