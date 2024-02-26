台日職棒交流非國際賽 許淑華批「柯規蔣隨」應重啟超額利潤討論
台北大巨蛋週末開打的台日職棒交流賽，被台北市政府認定為商業活動，故負責營運的遠雄集團依約要跟北市府分潤。對此，民進黨台北市議員許淑華認為，市府對分潤的要求，應從百貨商場考量起，而非將國際賽事定義為商業活動，批蔣市府此舉不僅忽略交流賽在文化、體育的價值，也可能將成本轉嫁消費者。
記者潘千詩／台北報導
許淑華表示，蔣市府缺乏長遠規畫與檢討制度，將此次交流賽定性為「商業性活動」的決策，反映市府對於國際性體育賽事的短視和缺乏前瞻性，而且「柯規蔣隨」，蔣市府不但急就章，還忽略國際賽事對於提升城市形象和能見度的重要性。
許淑華認為，北市府應鼓勵多舉辦國際賽事，並將營收專款專用，扶植棒球運動；國際賽事不僅是運動競賽，更是國家或城市對外展示的窗口。
許說，市府對於分潤金之要求，應從百貨商場等真正商業使用考量起，而非將國際賽事定義為商業活動，將國際交流賽事視作商業活動，不僅忽略其在文化、體育交流中的價值，同時也可能讓增加的成本轉嫁消費者，致票價調漲。
她強烈建議，台北市政府不該柯政蔣隨，應重新研議對於此類「國際賽事」的定義，未來台北大巨蛋才能成為世界級體育場地，讓台灣選手在國際關注下展現實力，重啟超額利潤的協議，千分之6的比例令外界質疑有圖利遠雄之嫌，應重啟談判，創造三贏局面。