藍黨團讓召委給民眾黨惹怒基層！賴士葆急澄清：早就簽名挺羅明才
國民黨日前舉辦共識營，在總召傅崐萁主持閉門投票後，針對立法院委員會召委選舉，宣布「願意禮讓民眾黨一席召委」，今早立委賴士葆更透露，他聽到朋友稱，禮讓召委可能為財政委員會的民眾黨立委黃珊珊，引爆藍營基層反彈，就連國民黨智庫副執行長凌濤也發聲，「希望黨團審慎考慮」，稍早賴士葆緊急澄清，自己早就簽名支持給立委羅明才當召委。
記者林怡昕／台北報導
針對國民黨立法院黨團擬禮讓一席召委給民眾黨，凌濤稍早發聲，樂見在野合作，前提是民眾黨願推誠相待，民眾黨如果想要就召委人選合作，是否也應參照韓、江兩位的作法，與國民黨就人選、主推法案尋求共識，「也希望黨團審慎考慮，不要讓支持者失望」，就連曾代表國民黨參選台中立委的林佳新也放話，「只要禮讓黃珊珊，那本人就退黨！」
對此，賴士葆緊急澄清，今天服務處與研究室的電話被打爆，支持者表達強烈反對國民黨團要禮讓財委會召委給民眾黨團，他特地發佈三點聲明。
賴士葆表示，首先，這是國民黨團在花蓮召開共識營的表決結果，要禮讓一席召委給民眾黨團，雖然自己沒有參加共識營，可是身為黨團的一份子，理當遵守此一決議，再者，今天早上接受媒體訪問時強調的是，自己一大早就收到朋友的LINE，說明可能禮讓的就是財政委員會。
賴士葆最後提到，關於財政委員會的召委，他早就簽名支持給立委羅明才，從頭到尾就沒有要支持民眾黨在財委會的黃珊珊。