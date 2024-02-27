拿冰糖換K他命！前現任警涉毒品「黑吃黑」　新北檢起訴求處重刑

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檢警追查，陳信安於民國108年1月起，擔任台北市政府警察局士林分局警備隊警員，他得知張晉維黑吃黑手法後，聯繫張男並效仿其犯罪手法，由張晉維、林博涵分裝摻有微量K他命的冰糖以假裝是K他命，再由張男的丘姓友人與姓名年籍不詳、綽號「小蔣」人士上網找K他命賣家，談妥交易細節後，由林博涵假扮成買家，前往交易。
檢警調查，等賣家攜帶K他命到場交涉後，陳信安隨即到場以各種名目盤查賣家，並由林博涵伺機以冰糖包掉包，其中冰糖包就當作查扣證物入庫，賣家攜帶的K他命被轉賣獲利，一行人曾3度成功掉包牟利，林博涵與丘男分別得手新台幣22萬元。
全案因新北地檢署檢察官陳佳伶偵辦張晉維與林博涵等人於111年間加入詐騙集團、勾結銀行行員提高帳戶提領額度一案，進一步追查而發現。
後續由檢察官陳香君指揮深入追查，認定陳信安、張晉維、林博涵與丘男等人涉犯貪污重罪，且有串證、滅證之虞，向新北地院聲押禁見獲准，陳信安也因遭羈押而遭停職。
檢察官認為，陳信安擔任警務人員，本應廉潔自守、奉公守法，明知張晉維遭判刑，仍聯繫張晉維詢問犯罪手法，並共謀多次配合犯罪，還湮滅手機對話紀錄，嚴重敗壞官箴，不宜輕縱。
至於張晉維不僅參與毒品黑吃黑、加入詐欺集團，更變本加厲找警察從事不法行為，與自甘墮落的陳信安一拍即合，惡性重大、品行極其頑劣。
檢察官審酌，張晉維與林博涵推託犯行、誤導偵查方向，見無法脫罪才改口坦承犯行，且陳信安、張晉維都不配合確認犯罪所得，3人至今都沒繳回犯罪所得，犯後態度不好，依涉犯貪污治罪條例侵占職務上持有非公用私有財物等罪嫌起訴4人。
就陳信安部分，檢方建請法官從重量刑有期徒刑12年；另求處張晉維15年有期徒刑、林博涵12年有期徒刑。（編輯：戴光育）
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