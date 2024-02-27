武力解決中國海警船闖禁限制水域？邱國正：不期望發生戰爭
中國快艇在金門水域翻覆造成2名漁民，中國出動海警船強行登檢台灣觀光船，並派海監船闖入金馬禁限制水域，引發兩岸關係緊張。國部長邱國正今（27）日表，國防部每天對海空情資都有獲得，禁限制水域對地面部隊沒造成威脅，由海巡處理，期望平順處理完，不希望擴大，不期望發生戰爭。
記者呂炯昌／台北報導
行政院長陳建仁今日繼續率閣員赴立院施政報告及備詢，針對中國出動海警船進入金馬禁限制水域問題？邱國正表示，這狀況因為海巡處理，事實上國防部每天對海上、空中情資都有獲得，因為金門、馬祖外離島原則4000、6000公里，就國軍來看，只要對地面沒造成威脅，其他由海巡處理，他不再額外做表達。
邱國正補充說，外離島官兵、居民都同島一命概念，相互幫忙，希望期望平順處理完，不希望擴大。
媒體問禁限制水域如果只是台灣單方面認知，是否會複雜化？邱國正表示，這不是單方面、雙方面問題，當初有經過法律程序、公告過，任何一方要破壞，還是按照我方法律在走。
媒體追問中國海警船若過頭，是否不排除武力手段？邱國正說，不期望有任何作戰情況發生，「避戰」是避免戰爭，不是避開，戰備規定有很清楚的規定，不期望發生這種事。
媒體問軍方介入的底線為何？邱國正笑回，「我們不談這個。」