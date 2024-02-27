蘇丹紅竄台在野質疑食安五環失靈 陳建仁：就是因積極檢驗才發現
含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉竄台，引發食安疑慮，更有在野立委質疑中央所喊出的重要施政「食安五環」已系統性失靈，對此行政院長陳建仁今（27）日受訪表示，從去年起中央地方檢驗中發現不合格的產品，因此提高了抽檢的比例，到了去年逐批檢驗，也就是因為透過很積極檢驗結果，才會發現含有蘇丹紅色素的辣椒粉進口。
記者陳威叡／台北報導
含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉流向國內16家廠商，更有在野立委質疑中央所喊出的重要施政「食安五環」已系統性失靈，陳建仁受訪表示，實際上從去年中開始，在中央跟地方的檢驗都有發現有不合格的產品出現，因此提高了抽檢的比例，抽檢比例也一直在增加。
陳建仁說，到了去年政府逐批來檢驗，也就是因為透過積極檢驗的結果，才會發現這些含有蘇丹紅色素的辣椒粉進口，所以今年衛福部也已經禁止了21家進口不合格、含有蘇丹紅色素辣椒粉的廠商，並拒絕受理（輸入查驗3個月）。
陳建仁說，蘇丹紅事件顯示了中央跟地方積極地努力查驗，同時也呼籲相關食品業者，也要加強自我管控，政府的態度相當簡單，就是該查驗就該查驗、該禁止就禁止、該開罰就開罰，來確保國人的食安，同時繼續呼籲中央與地方政府，還有政府跟民間大家攜手合作，來確保國人的食品安全。