MWC盛大開展！經濟部台灣館邀16家廠商 搶佔5G網路國際生態圈
世界通訊大會（MWC）於昨（26）日在西班牙巴塞隆納盛大開幕，為了搶進國際5G生態圈，經濟部今（2024）年再次組台灣館，以「博得跨域商機」為主題，集結各類ICT產業鏈等16家廠商聯合展出，從基地台、核心網路、傳輸網路、邊緣運算，以及支援產業自動化與垂直創新應用科技等，並首度與開放網路TIP組織合作，邀請歐、美電信大廠，共同推動開放網路發展，有助台廠參與5G開放網路國際生態圈。
記者魏妤庭／台北報導
MWC於2/26在西班牙巴塞隆納盛大開幕，此次展會聚焦5G/Beyond 5G、物聯網、人性化AI、工業4.0、創新科技、數位基因等六大領域，國際通訊指標科技公司如晶片商Intel、高通、聯發科，或是通訊設備供應商Nokia、Ericsson，國際雲端商Meta，電信商Vodafone、Orange的重視。而經濟部則帶領16家優質廠商展現5G垂直整合供應戰力陣容，積極搶進國際5G生態圈。
經濟部表示，本次台灣館以「博得跨域商機」為主題，集結各類ICT產業鏈廠商聯合展出，包含優達科技的800Gbps核心網路傳輸路由器、明泰科技開發支援電信基站等級的5G開放網路32T32R主動式多天線設備、首款5G端到端專網解決方案，倚強科技研發臺灣首款5G毫米波超寬頻陣列天線模組等，彰顯臺廠生態圈完整的網通供應鏈，已具備搶進供應電信市場版圖的能力。
此外，經濟部表示，藉由成立亞洲首座TIP社群實驗室，已從培植產業在臺灣本地驗測，催生出符合國際互通能力的5G開放網路系統商品。近年來受到美國、英國、德國等電信相關產業組織重視，並自在今（27）日下午3點齊聚在台灣館，宣布共同推動開放網路發展，有助台廠參與5G開放網路國際生態圈。同時，加深對臺廠技術實力與產品品質的印象，以助臺廠拓展國際商脈，進而爭取更多國際接單機會。