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每天吃飯滑手機！30歲女「便秘、胃食道逆流」　醫曝原因喊：快改

▲30多歲的陳小姐，吃飯時有看手機的習慣，長期下來竟引發胃食道逆流。（示意圖，與本文無關／翻攝自pexels ）
▲30多歲的陳小姐，吃飯時有看手機的習慣，長期下來竟引發胃食道逆流。（示意圖，與本文無關／翻攝自pexels ）

記者張志浩／綜合報導

30多歲的陳小姐，吃飯時都習慣一邊看手機一邊吃，為避免胃食道逆流，她飯後都沒有立即躺下，但仍繼續盯著手機，整個人呈現從頭、脖子到肩膀都往前傾，甚至還有點駝背的姿勢，怎料最近仍因為胃食道逆流及便秘就醫，診斷後才得知病痛源頭是「上交叉症候群」，因姿勢不良、腹壓增加，提高了胃食道逆流的發生機率。

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🟡上交叉症候群是什麼

書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初指出，當頭部過度往前傾時，頸部上下的肌肉過於緊繃，旁人看起來類似烏龜伸出脖子維持不動一樣，就可能是上交叉症候群的病人，也就是常聽到的「烏龜頸」。上交叉症候群不僅影響外觀，還會時常肩頸痠痛，甚至因為緊繃的肌肉會壓迫胸腔、腹腔，伴隨消化不良、胃食道逆流及便秘。陳小姐就是因為姿勢不良使腹壓增加，導致胃食道逆流反覆發作，藥物治療效果也不佳。

▲緊繃的肌肉會壓迫胸腔、腹腔，伴隨消化不良、胃食道逆流及便秘。（圖／書田診所提供）
▲緊繃的肌肉會壓迫胸腔、腹腔，伴隨消化不良、胃食道逆流及便秘。（圖／書田診所提供）
🟡胃食道逆流症狀

康本初說明，「胃食道逆流」是因胃酸逆流而上，造成食道黏膜被侵蝕發炎受傷。胃酸會逆流而上的原因很多，吃的東西和飲食習慣都有影響。此外，腹腔壓力過大也會使得胃的排空受到阻礙，因此像是體重過重、穿過於緊身的衣物、懷孕還有像不良的姿勢等等，都可能造成胃食道逆流。

胃食道逆流典型的症狀有火燒心、嘔酸水、喉嚨痛、胸口痛、吞嚥時有異物感等，有時慢性咳嗽、口腔異味、牙齒敏感、牙齒酸蝕等也可能是因胃酸逆流到口腔引起，長期未治療，可能提高罹患食道癌的風險。

▲胃食道逆流長期未治療，可能提高罹患食道癌的風險。（圖／書田診所提供）
▲胃食道逆流長期未治療，可能提高罹患食道癌的風險。（圖／書田診所提供）
🟡胃食道逆流治療

康本初表示，除了口服藥物外，還需要進行飲食習慣及生活習慣的調整，飲食上少吃甜食、酸、辣等刺激性食物、少喝含咖啡因的飲料避免快速進食、避免吃太飽、睡前間隔2至3小時避免進食。生活上最好戒煙戒酒、體重過重者適度減重、避免穿著過度緊身衣物、避免不良的姿勢，特別是在用餐後。

康本初提醒，長期胃食道逆流未接受治療，可能增加食道癌的風險，要改善胃食道逆流，除配合醫師治療外，生活及飲食習慣也要同時做調整。現代人生活離不開手機，倘用餐時、用餐後仍有使用手機需求，應特別留意姿勢，避免腹壓增加，而增加胃食道逆流發生的機會。

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