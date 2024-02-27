光寶科去年毛利率、每股純益創新高 拚未來3年年營收雙位數成長
繼去（2023）年獲利創下歷史新高紀錄，電源供應器廠商光寶科再開出支票，今年將啟動「營收增長」計畫，光寶科總經理邱森彬表示，首季因應遊戲機客戶庫存去化，營收將呈衰退，但光電半導體、車用30kW、60kW直流快充，以及AI雲端伺服器電源貢獻下，估計第2季重回成長軌道，預計從今年起的未來3年，業績目標為每年雙位數成長。
記者魏妤庭／台北報導
光寶科昨（26）日法說公布去年第4季稅後盈餘34.6億元、季減24%、年增8.9%，每股稅後盈餘（EPS）1.51元、季減24.12%、年減10.11%。若以2023年表現來看，全年合併營收為1483億元、年減14%，毛利率和營業利益率為22%、9.8%，分別年增2.8%、1.1%，稅後純益達146億元，年成長3％，每股純益6.36元。光寶科董事會通過配發第四季每股現金股利2.5元，加上2023年上半年現金股利2元，2023年全年每股現金股利達4.5元，盈餘發放率超過7成。
邱森彬表示，過去3年高價值事業成長已帶動獲利能力持續提升，毛利率、營業利益率創新高，已達成當初所設定獲利能力提升、成長型事業比重增加、解決方案營運模式等3大階段性目標，下個階段設定為營運規模的成長，除了既有事業的有機成長，同步發展未來具高成長與高價值的新事業，期望每年營收能有雙位數的成長。
展望2024年，邱森彬認為，2023年全球市場經歷地緣政治、消費市場需求疲軟等衝擊，為企業帶來很大挑戰。今年全球經濟仍受到升息、地緣政治影響，整體景氣相較2023年變化不大，第1季因為工作天數較少，加上資通訊部門因為客戶產品銷售不佳，庫存調整，預期比較淡。
不過，邱森彬表示，第2季庫存調整結束後，AI伺服器電源等產品出貨逐漸放量，營收可望回到正常軌道，今年可望溫和成長。核心事業雲端電源解決方案業務將持續成長，光電半導體、資訊科技等電子產品出貨預計將逐步回升。儘管今年比較有挑戰，但還是希望能達到成長雙位數目標。