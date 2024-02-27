北市YouBike前30分鐘免費明上路 柯文哲：蔣萬安要講改變理由
台北市交通局26日宣布，自明（28）日起實施YouBike前30分鐘免費。前台北市長、民眾黨主席柯文哲今（27）日指出，在他的任期中本來事免費，後來發現很多不是用在通勤上，所以改收5元；「每個政策要講出他的理由，如果蔣市府要改成不要錢，他要有政策論述，重點要有論述；你為甚麼要這樣改？」
記者邱新博／台北報導
柯文哲今天早上赴民眾黨團開會，在會議結束後受訪時針對北市YouBike將免費，柯文哲說，當年在他的時代本來是免費，後來改成收五塊錢，是因為他們發現，一個月騎一次的好像佔全部次數的70%，所以顯示很多不是用在通勤，是用在就是說好玩或臨時騎，或是說外縣市來台北要做好玩騎。
柯文哲說，YouBike當時的設計中希望它是一個交通使用，而不是休閒使用或者是騎著玩的，所以當時是有這個目的；所以一樣，「每一個政策要能夠講出它的理由，所以如果目前蔣市府要把它改成不要錢，那它一定有一個政策論述，所以重點是要有政策論述，你為什麼要做這樣改？」
至於被綠委攻擊寄生國會？柯文哲認為攻擊語言就不要理，中央黨部跟黨團還是要密切合作，自己一個人到立院比較容易，如果8個委員加辦公室主任都過去比較不方便，「有時候客隨主便，一個人可以解決的事怎麼搞得整個黨團要移動，民進黨常常對我沒什麼可以罵我的，就只能罵這些東西」。