菜䔕餅、白胡椒棒全聯進最多！中市食安處：已掌握全數下架
蘇丹紅事件延燒，台中市食品藥物安全處昨收到跨縣市互助通報，再掌握保欣公司進口的問題辣椒粉流向，其中菜䔕餅、白胡椒棒流向以全聯為主，全市163家門市進貨246.84公斤，其他4家業者合計120公斤。至於有問題的蝦味先也追回1.3噸、約6成左右。
記者顏幸如／台中報導
台中市食安處表示，苗栗縣鑫豪食品公司購入保欣公司進口的問題辣椒粉後，製成菜䔕餅及白胡椒（美味）棒產品，銷售到台中市163家全聯門市及綜神公司等4家經銷商；另有1位個人賣家則向新北市某上游商購買少量辣椒粉，目前問題辣椒粉及其產品已全數下架停售。
食安處說明，苗栗縣鑫豪食品公司製成的菜䔕餅（110克）銷往全台中市163家全聯門市，共計246.84公斤已全數下架停售，回收數量統計中。不同包裝的菜䔕餅（30克、65克兩種）及白胡椒棒（5斤、210克兩種）則是銷至台中市綜神公司、久育行銷、鴻大源及展圓食品等業者，共計菜䔕餅102公斤、白胡椒棒19.86公斤，已全數下架停售，並將全數回收已售出的12.06公斤。
至於先前已經掌握的蝦味先香辣口味、金安記食品豬肉乾（絲）等產品回收狀況，截至25日，蝦味先香辣口味產品售出2057.8公斤、已回收1377.1公斤；金安記食品豬肉乾及豬肉絲售出6,739公斤給下游共40家業者，已掌握退貨數量為1,973公斤，陸續回收中。