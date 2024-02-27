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歷史時刻！海鯤號潛艦移置完成　台船：水密艙壓重量皆符設計標準

▲海鯤軍艦於浮塢就位備便浮船作業。（圖／台船提供）
▲海鯤軍艦於浮塢就位備便浮船作業。（圖／台船提供）

記者呂炯昌／台北報導

第一艘國造防禦型潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」今（27）日清晨在高雄台船港區實施移置作業，順利藉由中信8號浮動船塢，平穩地往台船乾塢移動。台船今天表示，下午3時已完成「潛艦國造原型艦海鯤軍艦浮船測試作業」，順利將原型艦從封閉式組裝工廠經由浮船作業移至乾塢，確認第一階段水密性能、重量控制、穩度與各艙壓載皆符設計預期標準。

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台船晚間發布新聞稿指出，國造潛艦海鯤軍艦進入泊港測試（HAT）最後階段，今日分3階段從中信8號浮塢移至台船小塢，下午進行第3階段拖帶進塢時，海鯤艦下水，浮在海面畫面曝光，令現場台船、海軍人員相當振奮，接續將進入台船小塢進行HAT必要測試項目。

台船表示，浮船作業於高雄港港域執行，由台船公司董事長鄭文隆、海昌計畫專案召集人黃曙光帶隊，所有作業人員於今日上午7時30分開始集結、上午8時正式作業，歷經7小時於下午3時完成，確認第一階段各項水密性能、重量控制、穩度與各艙壓載皆符合設計預期標準。

台船指出，浮船計畫階段，台船公司、海昌計畫團隊就各配合事項縝密規劃及協調，包含租用佳運公司多功能重儎車、中信8號浮塢及港區數艘拖船，並商請海軍支援拖船、陸戰隊警戒艇、水下作業大隊潛水人員，港警局亦出動港勤艇。此外，同時協調港務公司航道管制，另高雄市警局小港分局、中鋼、中油、台電、陽明海運等單位協助作業港區碼頭警戒，集各界資源協力，讓今天浮船作業得順利進行。

台船強調，未來將在乾塢繼續進行電瓶、主機等動力系統調校與泊港測試（HAT）後，再進入下一階段海上測試（SAT），台船、海軍、中科院等單位，將在安全與品質要求下，逐項完成驗測，達成交艦目標。

行政院長陳建仁今日率閣員赴立院施政報告及備詢，媒體詢問海鯤號潛艦目前進度如何？國防部長邱國正表示，海鯤號測試按照進度，109年底才開工，去年9月28日同仁也參加封殼下水，封殼後要做測試，包括泊港、海上測試，完全按造進度走，以安全為主，測試中有缺失要改進，要強化，按照節點走。

媒體詢問有可能哪一天完工嗎？邱國正說，「我們並沒有預測哪一天完工，測試完沒問題，海上測試，然後再交軍，沒有預定哪一天前完工。」

▲潛艦國造原型艦海鯤軍艦浮船作業。（圖／台船提供）
▲潛艦國造原型艦海鯤軍艦浮船作業。（圖／台船提供）
▲台船公司鄭文隆董事長、海昌計畫專案召集人黃曙光(左)帶隊隨船進行海鯤軍艦浮船作業。（圖／台船提供）
▲台船公司鄭文隆董事長、海昌計畫專案召集人黃曙光(左)帶隊隨船進行海鯤軍艦浮船作業。（圖／台船提供）

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