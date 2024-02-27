歷史時刻！海鯤號潛艦移置完成　台船：水密艙壓重量皆符設計標準

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台船表示，浮船作業於高雄港港域執行，由台船公司董事長鄭文隆、海昌計畫專案召集人黃曙光帶隊，所有作業人員於今日上午7時30分開始集結、上午8時正式作業，歷經7小時於下午3時完成，確認第一階段各項水密性能、重量控制、穩度與各艙壓載皆符合設計預期標準。
台船指出，浮船計畫階段，台船公司、海昌計畫團隊就各配合事項縝密規劃及協調，包含租用佳運公司多功能重儎車、中信8號浮塢及港區數艘拖船，並商請海軍支援拖船、陸戰隊警戒艇、水下作業大隊潛水人員，港警局亦出動港勤艇。此外，同時協調港務公司航道管制，另高雄市警局小港分局、中鋼、中油、台電、陽明海運等單位協助作業港區碼頭警戒，集各界資源協力，讓今天浮船作業得順利進行。
台船強調，未來將在乾塢繼續進行電瓶、主機等動力系統調校與泊港測試（HAT）後，再進入下一階段海上測試（SAT），台船、海軍、中科院等單位，將在安全與品質要求下，逐項完成驗測，達成交艦目標。
行政院長陳建仁今日率閣員赴立院施政報告及備詢，媒體詢問海鯤號潛艦目前進度如何？國防部長邱國正表示，海鯤號測試按照進度，109年底才開工，去年9月28日同仁也參加封殼下水，封殼後要做測試，包括泊港、海上測試，完全按造進度走，以安全為主，測試中有缺失要改進，要強化，按照節點走。
媒體詢問有可能哪一天完工嗎？邱國正說，「我們並沒有預測哪一天完工，測試完沒問題，海上測試，然後再交軍，沒有預定哪一天前完工。」