日本合掌村變樣！遊客現「暖暖包丟馬桶」亂象　居民怒：觀光公害

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其中岐阜縣最具知名的觀光旅遊目的地，便是位於白川鄉的合掌村。由於當地多雨、多雪，為了減少積雪跟積水，當地建築採用人字形般的特殊建造方式，猶如雙手合掌一般，稱之為「合掌造」。而合掌村也在1995年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。
近期透過KKday預約到訪當地的外國遊客，跟去年相比增加了3倍。過去來訪的客人，以搭巴士來的團客為主，但現在明顯感受到自由行的散客越來越多。
白川觀光協會的井高篤史指出，來訪的觀光客約8到9成是外國遊客，雖然直至去年為止大多都是歐美遊客，但今年因疫情趨緩以及春節假期影響，近期以中國遊客佔大多數，而中國再加上香港、台灣的華人遊客數就佔了外國觀光客的四成左右。
雖然大批觀光客湧入，可以活絡地方經濟，但是部分遊客的脫序行為，讓當地十分頭痛。由於當地氣溫較低，有不少人會使用暖暖包保暖。但也發現有人將暖暖包丟進馬桶當中，造成馬桶阻塞。井高篤史表示，一個禮拜內就請業者來維修好幾次，「白川鄉沒有徵收入場費用，因此預算有限、無法增設太多垃圾桶，也因此很多人都會把垃圾丟在廁所當中。」
雖然現在當地積雪，看起來似乎很乾淨，但當地的一名民宿老闆透露，其實有不少人亂丟垃圾，甚至將吃完的糰子竹籤或是飲用完畢的寶特瓶直接塞進雪中，才會導致看起來似乎「沒有垃圾」，但雪融了之後，才發現裡頭堆滿了垃圾。
除了垃圾問題之外，還有居民反應，有人會闖入私有土地，並未經過允許擅自使用雪鏟玩雪；還有居民的自家停車場被觀光客的租車亂停，即使告知對方不能停車也遭到無視，另外，不少觀光客還會走在路中間，影響車輛行駛，如果按喇叭提醒，還會遭到白眼。
一名在當地經營紀念品商店的民眾表示，「如果觀光客進入我們的私有土地堆雪人、躺在雪地中的時候出了什麼意外，那就會變成我們的問題，所以我們才會去進行警告，但大多數人都是講中文的遊客，就算裝了柵欄也沒有什麼效果。
因為觀光客的脫序行為，使得當地居民與觀光客之間引起爭執，白川觀光協會不得不派出中文翻譯出面調停。