銀行87萬存款「遺忘20年」！阿公收通知見超狂金額驚呆：搞錯了吧

日本合掌村變樣！遊客現「暖暖包丟馬桶」亂象　居民怒：觀光公害

▲在春節假期期間，日本合掌村迎來了不少華人遊客，但卻發現了遊客做出了「暖暖包扔馬桶、垃圾埋雪中」等脫序行為，讓當地居民不堪其擾。（圖／美聯社／達志影像）
▲在春節假期期間，日本合掌村迎來了不少華人遊客，但卻發現了遊客做出了「暖暖包扔馬桶、垃圾埋雪中」等脫序行為，讓當地居民不堪其擾。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本一直以來是外國旅客的旅遊目的地首選之一，其中位於岐阜縣白川鄉的「合掌村」，因為特殊建築構造，無論是冬季還是夏季都吸引了大批遊客前往。在春節假期期間，合掌村也迎來了不少華人遊客，但卻發現了遊客做出了「暖暖包扔馬桶、垃圾埋雪中」等不守規矩、破壞環境的行為，讓當地居民不堪其擾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據日本媒體《ディリー新潮》報導，雖然對於日本觀光業界來說，2月算是旅遊淡季，但在各地的觀光區都能看見不少國外觀光客。尤其中國迎來了疫情後首個春節假期，趁著長假到日本旅遊的人也不少。據亞洲最大的旅行預約網站「KKday」顯示，岐阜縣是繼東京、大阪、北海道、京都之後，近期躍居日本人氣第五的觀光都市。

其中岐阜縣最具知名的觀光旅遊目的地，便是位於白川鄉的合掌村。由於當地多雨、多雪，為了減少積雪跟積水，當地建築採用人字形般的特殊建造方式，猶如雙手合掌一般，稱之為「合掌造」。而合掌村也在1995年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

近期透過KKday預約到訪當地的外國遊客，跟去年相比增加了3倍。過去來訪的客人，以搭巴士來的團客為主，但現在明顯感受到自由行的散客越來越多。

白川觀光協會的井高篤史指出，來訪的觀光客約8到9成是外國遊客，雖然直至去年為止大多都是歐美遊客，但今年因疫情趨緩以及春節假期影響，近期以中國遊客佔大多數，而中國再加上香港、台灣的華人遊客數就佔了外國觀光客的四成左右。

雖然大批觀光客湧入，可以活絡地方經濟，但是部分遊客的脫序行為，讓當地十分頭痛。由於當地氣溫較低，有不少人會使用暖暖包保暖。但也發現有人將暖暖包丟進馬桶當中，造成馬桶阻塞。井高篤史表示，一個禮拜內就請業者來維修好幾次，「白川鄉沒有徵收入場費用，因此預算有限、無法增設太多垃圾桶，也因此很多人都會把垃圾丟在廁所當中。」

雖然現在當地積雪，看起來似乎很乾淨，但當地的一名民宿老闆透露，其實有不少人亂丟垃圾，甚至將吃完的糰子竹籤或是飲用完畢的寶特瓶直接塞進雪中，才會導致看起來似乎「沒有垃圾」，但雪融了之後，才發現裡頭堆滿了垃圾。

除了垃圾問題之外，還有居民反應，有人會闖入私有土地，並未經過允許擅自使用雪鏟玩雪；還有居民的自家停車場被觀光客的租車亂停，即使告知對方不能停車也遭到無視，另外，不少觀光客還會走在路中間，影響車輛行駛，如果按喇叭提醒，還會遭到白眼。

一名在當地經營紀念品商店的民眾表示，「如果觀光客進入我們的私有土地堆雪人、躺在雪地中的時候出了什麼意外，那就會變成我們的問題，所以我們才會去進行警告，但大多數人都是講中文的遊客，就算裝了柵欄也沒有什麼效果。

因為觀光客的脫序行為，使得當地居民與觀光客之間引起爭執，白川觀光協會不得不派出中文翻譯出面調停。


台灣男大生「穿和尚裝」太可疑！運毒6公斤毒品被日本海關查獲

赴日福音！日本入境新措施「通關只需1分鐘」　羽田機場率先上路

日本「天橋立」傳意外！男從「胯下觀景」遭惡搞　被推落15m山谷

春節赴日要注意！「白牌車」猖獗恐害權益受損　日本籲「別搭」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞