今日軍武／520前海鯤號交艦當小英畢業禮？軍方堅持需測試合格

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海鯤號潛艦昨日清晨在高雄台船港區實施移置作業，順利藉由中信8號浮動船塢，平穩地往台船乾塢移動，相較去年下水典禮，艦艏及側視聲納陣列、魚雷管均未遮蓋，除被視為機密的車葉仍以帆布包覆外，船體首度全曝光。檢視海鯤號潛艦構型，其船舷布滿進排水口可調節潛水深度，船舷後側預留魚雷誘標的發射孔，艦艏的MK-48 Mod6 AT重型魚雷發射管、艦艉的7葉槳車葉、X型尾舵也都相當清晰。
不過，海鯤號仍屬於未完成品，負責觀測用途的潛望鏡由於國內沒生產能力，延至3月才能到貨安裝，目前尚無法海測。由於海鯤號已經封殼，屆時包括電瓶、潛望鏡等設備，預料將從魚雷管的預留空間送入船內安裝。
拚520當小英畢業禮 海軍堅持安全優先
台船為了建造海鯤號潛艦，特地打造海昌廠區，以極機密方式打造潛艦。在移置作業準備過程中，國防部更以機密為由，要台船搭設鐵架以布幕遮掩，警方也對觀望民眾與媒體實施勸離，不過仍無法阻止軍事迷拍攝。台船最後仍於27日晚間釋出海鯤號移置作業的照片與影片。
潛艦國造政策雖確定與馬英九政府執政末期，但是真正招標與開工於蔡英文執政期間，被民進黨政府視為「國防自主」一大成就，2024總統與立委選舉期間，民進黨更推出「護國海鯤號」，將保台概念融入選舉中。前海軍參謀長蔣正國去年於立法院備詢時表示，海鯤號預劃的下水節點為今年5月，傳出綠營高層希望海坤號能在蔡英文520卸任、賴清德就職時交艦，當作畢業賀禮。
對此，海軍司令唐華反對提前交艦，海軍司令部於本月19日發布新聞稿澄清，「海鯤軍艦現依計畫執行測試作業，其執行以安全及品質為首要考量，非以時間為衡量標準，並從無今年5月20日前交艦之規劃。」
國防部長邱國正27日在立院受訪時表示，海鯤號測試按照進度，109年底才開工，去年9月28日同仁也參加封殼下水，封殼後要做測試，包括泊港、海上測試，完全按造進度走，以安全為主，測試中有缺失要改進，要強化，要按照節點走。邱國正強調，測試完沒問題，經過海上測試，然後再交軍，沒有預定哪一天前完工。
曾任潛艦兵器長、作戰長、輪機長與潛艦訓練中心教官的王志鵬表示，海鯤號未來即將實施的傾側測試，須等待全船桅桿、電瓶等裝備到位，並將燃油、淡水、充電加到標準值，進行下水測試才有意義。他認為，海鯤艦從港測到海試完成，需要至少將近一年的時間。