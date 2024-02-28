新北三重工地開挖釀大樓傾斜！住戶：去年向市府反映3次未獲回應

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大部分住戶都未答覆媒體詢問，但因昨晚有發生瓦斯外洩情事，緊急關閉管線及灑水應變，因此，葉姓住戶就表示，回家時不能打開電源，以避免危險，都由相關單位人員拍照存證。
有住戶表示，事發時，有聽到「轟」的很大聲音，但是沒有震動及磁磚剝落等情形，因此，當時出來買晚餐，回家時才看到很多消防車來了。這名住戶說「蠻像逃難的」，很快就在消防人員告知下，拿了一些簡單行查預防性撤離及接受安排住宿。
胡姓住戶表示，去年3度透過1999反映，希望市府派員勘查建案連續壁等施工項目是否符合法規，維護住戶安全，但3度通報都未獲市府具體作法回應。而他今天進屋查看一下，暫無發現嚴重損毀狀況。
陳姓住戶表示，不知飯店要住多久，飯店也沒地方洗衣服，因此，這次回去只拿一些換洗衣物、證件等，初步查看，屋內沒有嚴重裂縫，但他擔心若是地基損壞，就是最糟糕狀況，不過尚要等市府精密測量才知傾斜狀況。
陳姓住戶表示，建案建造時，整棟建物都可感到施工時的震動，在台北基泰大直案發生後，住戶都很憂心，擔心建案要挖地下3樓，挖這麼深不知是否會出問題，但建商都說不會，沒想到還是出事。
針對住戶指稱3度反映意見問題，工務局表示，這名住戶有透過1999向市府反映2次，第1次是因原建物拆除，反映有震動噪音，第2次擔心發生台北市基泰大直案及天坑案，要求市府注意，但當時建案還沒開挖。（編輯：方沛清）1130228