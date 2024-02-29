吃火鍋買機票更便宜！王品祭1200元加菜金 加抽亞洲線機票
王品集團六大鍋物品牌「旬嚐」、「聚日式鍋物」、「嚮辣」、「尬鍋」、「和牛涮」及「青花驕」再撒億元，王品宣布，3月1日至4月21日活動期間，到王品六大品牌火鍋用餐，掃碼桌上立牌入手多重好康，第一重送1200元加菜金，不論平假日、清明連假都能使用、第二重現領中華航空指定航線千元購票金優惠序號，第三重好康用「王品瘋美食」App結帳，還能參加抽獎，有機會獲得價值超過萬元華航亞洲區域航線、不限航點來回機票。
記者許若茵／台北報導
全球通膨物價飆漲，出國旅遊更需要精打細算，王品集團六大鍋物品牌「旬嚐」、「聚日式鍋物」、「嚮辣」、「尬鍋」、「和牛涮」及「青花驕」，3月推出到六大鍋物品牌門店內用消費，不限消費金額，皆能掃碼桌上立牌，除了現領1200元加菜金，於下次消費滿千可折抵120元，單次消費最高折抵1200元，還可獲得華航千元機票購票金優惠序號，於3/1-6/30活動期間，到華航網站訂購東南亞指定航線，新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼及越南五大國家航班來回機票(適用航點: 新加坡、吉隆坡、宿霧、馬尼拉、峇里島、雅加達、峴港、河內、胡志明市)，輸入優惠序號立即折抵千元好康。
過完農曆新年、許多民眾也開始著手規劃下半年旅遊行程，王品六大鍋物加碼機票好禮，3/1-4/21活動期間凡到品牌用餐，不限消費金額，使用「王品瘋美食」App結帳，即可參加獨家抽獎活動，有機會抽華航亞洲區域線經濟艙來回機票，現省萬元機票。