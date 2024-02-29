聯發科半年度員工分紅發放！估每人逾70萬　其他大廠分紅也曝光

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聯發科計算基礎為前一年度獲利提列20%，於隔年發放，據了解通常2月會比8月來得多。若以去年下半年稅前盈餘493.08億元估算，分紅總額大約是98.61億元，而員工人數約1.4萬人，半年度分紅平均每人可分得超過70萬元，而回顧去年8月，聯發科員工平均每人約領53萬元，合計2023年一整年分紅總額可能超過123萬元。
過去有PTT網民透露，考績中等至中上的碩士畢業生（E7）2月分紅數字是25萬到35萬元，8月是20萬元，兩者合計，一年分紅大約落在45萬到55萬元左右，比較資深的E8或E9，一年分紅可能來到67.5萬到82.5萬元。
不僅聯發科，其他電子大廠的員工分紅金額也受到關注，受到半導體業庫存調整、需求下滑的影響，晶圓代工大廠聯電去（2023）年營收2225.33億元，年減20.2%；毛利率34.9%，年減10.2個百分點，稅後盈餘614.4 億元，年減29.55%，每股稅後盈餘4.93元。而聯電董事會日前通過去年度員工酬勞為新台幣54.391億元，以台灣員工數1.3萬名估算，平均每人可分得41.8萬元。
至於護國神山台積電，今年2月也宣布核准2023年度員工業績獎金與酬勞，總金額新台幣1001.81億元，以去年底台灣員工人數約6.7萬人計算，平均每人可得約149.52萬元。