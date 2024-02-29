88萬YTR肌肉山山結婚了！公開浪漫求婚過程 超美太太曝光
在YouTube上有著88萬訂閱的南韓人氣網紅肌肉山山，去年來台定居，今（29）日稍早透過YT頻道公布結婚的消息，他上傳的影片中可以看到從求婚、到結婚典禮當天的情景，以及肌肉山山的太太Jooni也都跟著曝光。
記者吳雨婕／綜合報導
肌肉山山在YT上傳一支名為「我…結婚了」的影片，影片有15分鐘，他在影片一開始就慎重的說：「這兩個月沒有更新頻道的原因是，我的人生發生很重大的事情，很幸福的一件事情，對，我結婚了。」他也坦言，縱使結婚是件很快樂的事情，但身為公眾人物突然結婚，其實很擔心會讓觀眾覺得很不禮貌。
肌肉山山提到，與Jooni是在一個月前結婚了，女方跟他一起來到台灣生活，緊接著肌肉山山分享準備求婚的過程，包含挑選求婚戒指，以及求婚橋段。影片中可以看到肌肉山山細心挑選求婚戒指、項鍊，還在電影院包場，完全不知道肌肉山山安排的Jooni專心的看著電影，期間肌肉山山跑去接電話，實際上是準備求婚，而後回到電影院時，他手捧玫瑰花，單膝下跪向Jooni求婚，Jooni早已感動痛哭，最後笑著答應。
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