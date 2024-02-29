《寶可夢》小智來台！「我收服神奇寶貝了」松本梨香發誓講到永遠

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松本梨香表演完用中文問候全場：「大家好，我是松本梨香！」台下高喊「松本梨香」、「松本梨香我愛你！」她開心回覆：「今天很高興能夠來到這邊跟大家見面，見到大家很高興！」她看到台下有很多扮成小智、皮卡丘、噴火龍的人，興奮表示：「我真的在這裡嗎（台灣）？感覺像在日本，感受很新奇！」她認為跟全場都喜歡相同事物，所以沒有語言隔閡，亦能跟大家心靈相通。
松本梨香擔任「小智」的聲音26年，回想期間自己從未停下演唱與配音，感到十分神奇，卻也擔心有天沒辦法再唱《寶可夢》相關歌曲，但松本梨香很開心能遇到寶可夢，覺得經典台詞「我收服寶可夢了」是上天賜予的禮物，「很棒對吧？我會繼續講下去讓大家開心的！」並跟大家保證：「我會唱到沒有辦法唱為止！」
松本梨香的聲音陪伴許多90年代的觀眾度過美好童年，她聲演作品包括：《寶可夢》小智&阪木的貓老大、《麵包超人》塗鴉小子、《小紅帽恰恰》波比、《飛天少女豬》黑羽競子、《幽遊白書》御手洗清志、《小紅豆》兒玉翠、《遊戲王—怪獸之決鬥》獏良了、《火影忍者》雀蜂、《怪醫黑傑克》小純&小悟、《我們這一家》蒙太、《家有賤狗》小長毛象等，皆是知名且經典的動畫。
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