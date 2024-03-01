中共火箭飛越中台灣上空沒發警報 邱國正：研判有危害會發警報
國防部昨日晚間發布新聞稿表示，晚間9點03分左右，中共於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務，該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。相較於1月9日中國發射衛星飛越南部上空，國防部連續發布警報，這次飛越台灣中部上空卻未發警報。對此，國防部長邱國正今（1）日表示，飛行路徑在範圍以內，就沒必要警告，但偏離，或研判可能會有危害，就會發警報。
記者呂炯昌／台北報導
行政院長陳建仁今日繼續赴立院施政報告及備詢，邱國正接受聯訪，媒體詢問中國國防部說，沒有所謂的「海峽中線」存在？ 邱國正表示，海峽中線的確，當初沒有簽約，但這是一種默契，這麼多年來，大家雙方都謹守這個默契，就跟左右鄰居中間雖然沒有圍牆，但也知道你的、我的，互相尊重，假使不承認有的話，將來等於沒有緩衝餘地，可能會對地區造成更大壓力，他認為應該要多方考慮。
針對昨日中共火箭國防部沒發布警報?邱國正表示，中國發射火箭都有公告，透過美國聯邦總署會公告，公告後國防部會研判，發射地點，殘骸落點，以此做研判，按照所研判的，是範圍以內，之前也公告，在範圍以內就沒必要警告，但偏離或研判可能會有危害，就發警報，這已經變成固定做法。
媒體追問火箭有掌握到？邱國正說，他有公告，經過美國聯邦航空管理中心，公告的區域，規則，各國要發射衛星的話，要透過他們來公告。
媒體問中國快艇翻覆案，海巡署雷達航跡圖，交給檢調，透過雷達航跡圖，能否研判誰狀誰？邱國正說，海巡要處理，他不表達任何意見。
媒體問520前兩岸衝突會升高嗎？邱國正說，「我們不知道，我們要持續觀察，就軍事來講，就注意到有沒有什麼動作或偵候，我們會防備。」