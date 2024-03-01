晚婚晚生！女35歲後生小孩逾3成 專家揭「生育黃金期」快把握
根據內政部2022年人口統計，國內女性生育第一胎的平均年齡為31.43歲，較10年前延後1.32歲，另2022年生育年齡為35歲以上的女性，合計有4萬4583人，約占總體生育女性3成（32.44%）。由於婚育觀念改變，晚婚晚生現象日趨普遍，準媽媽孕程及生產風險也上升，對此國健署提醒，把握生育黃金期（女性25至35歲、男性40歲前），才是最符合健康的原則。
家庭消費中心／綜合報導
國健署指出，高齡孕婦發生不孕、流產、早產機率較高，在懷孕期間罹患妊娠高血壓、子癲前症、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險也會增加，且腹中胎兒出現低出生體重、染色體異常或其他先天缺陷的機率也較高。
為保懷孕安全，國健署補助34歲以上孕婦，及本人或配偶罹患或家族有遺傳性疾病、曾生育過異常兒、孕婦血清篩檢疑似染色體異常的機率大於1/270、經超音波篩檢胎兒可能有異常，或胎兒疑似基因疾病的高危險群孕媽咪產前遺傳診斷。
依據國健署統計，2023年有2萬8719位34歲以上懷孕婦女利用產前遺傳診斷補助，占當年8萬2444位34歲以上懷孕婦女的34.83%，國健署呼籲符合資格民眾可善用政府補助的產前遺傳診斷。
國健署提供5000元的產前遺傳診斷檢查（羊膜穿刺）補助，若為低收入戶或優生保健資源不足地區的民眾，另行減免採檢費用3500元，懷孕婦女除了在產檢時，可詢問婦產科醫師相關遺傳生育問題外，若有近一步的遺傳生育疑問，可經由國健署公告14家「遺傳諮詢中心」名單，洽詢產前遺傳診斷檢查，及婚前、孕前個人或家族遺傳等相關問題。