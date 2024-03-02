獨／租屋補助又出包！她哭被追討2.8萬元　控「房東逃漏稅」害的

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貼文引發討論，網友一面倒認為「房東逃稅干房客屁事」，批評「選前通過補助先給錢，選後說審錯了要人還錢」，認為房東沒稅籍，但房客有租屋事實，應該叫房東補稅籍，而不是要房客吐還租屋補助。
租屋補助去年就出包，至少180戶被討錢
事實上，去年就發生一波租屋補助出包，超過180戶被追討數千至數萬元已核發的租屋補助金，《NOWnews今日新聞》也曾獨家揭露租屋補助烏龍事件。也有不少過來人回應，推測原PO是否租到沒有門牌的頂加違建？但原PO回覆表示，「有門牌，只是這間房東勢申請自住用」。還有人因去年租補曾出包，而不敢動用此次拿到的錢，「我先放著當緊急預備金用，天知道哪天突然被收回去...超級蝦」。
國土署：相關檢核機制，為確保行政審查品質
對此，國土署住宅發展組昨（1）回應《NOWnews今日新聞》表示，租金補貼申請戶在審查或接受補貼期間，仍有相關檢核機制，以確保行政審查品質，經檢核不合格者，類此租屋無房屋稅籍的案件發現時雖已核撥款項，但確實未符規定，依規定仍必須返還。
但住宅發展組說明，申請戶得提起訴願、行政訴訟等行政救濟管道維護權益，至於返還方式，申請人可按自身的經濟狀況協議採最具彈性分期方式返還，以不影響申請人生活負擔為原則，期限以1年為限，並得依經濟狀況再延長2年。
崔媽媽罵當初審查不嚴謹，惡果卻要人民吞
對於政府要民眾把吃下去補助款再吐還的舉措，崔媽媽基金會法務組長曹筱筠直言，原PO指的「房東逃漏稅」，實為該租屋「未具備房屋稅籍編號」，不符申請租屋補助要件，但一般民眾租房子怎麼會知道房子有沒有稅籍編號或是用哪種稅率，雖然政府認為租屋補助辦法中都有載明，什麼狀況的房子不能申請租屋補助，但總歸是當初中央審查不嚴謹，為求快速通關而沒查稅籍才產生的惡果，「怎麼能苛責人民呢」，痛批「這不是便民，而是擾民！」
至於這筆被國土署視為「溢領」的租屋補助可以不還嗎？權麒法律事務所「巴毛律師」陳宇安先前受訪表示，如因租屋處稅籍資料不符合申請租屋補貼資格，如果沒有發生審核疏失，本來就拿不到租金補貼，「這些錢本來就不是你的」，因此不認為有損害情形發生，認為就算提出訴願，成功機率不高。
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