「買房免還完房貸」開戰！少子化誰接手吵翻　內行揭貸款愈久愈好

獨／租屋補助又出包！她哭被追討2.8萬元　控「房東逃漏稅」害的

▲租屋補助又出包！網友控近期收到內政部國土署來函，說查到她房東逃漏稅，要求她返還已領取共2.8萬元的租屋補貼。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲租屋補助又出包！網友控近期收到內政部國土署來函，說查到她房東逃漏稅，要求她返還已領取共2.8萬元的租屋補貼。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

被視為租屋族福音的「112-113年度300億元中央擴大租金補貼專案計畫」方案，也就是租屋補助，從去年7月到今年1月底，共計已核定40萬4211件，上周陸續有不少租屋族嗨喊：「終於領到錢了！」有人一次領6筆，爽拿超過2.6萬元。不過卻有租客收到一紙「還錢公文」，控因「查到房東逃漏稅」，而要她吐還先前發放、總計2.8萬元的租屋補助，還強調「未繳清要強制執行」。對此，崔媽媽基金會痛批「這是擾民」！主責的國土署也回應了。

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原PO日前在Dcard上發文表示，她申請第一期租屋補助時有通過，並且確實有領到補助金額，但去年要申請第二期時，才通知她「查到房東逃漏稅」，不但新申請沒通過，還被要求返還已入帳的第一期補助金，溢領金額2萬8062元。她認為，自己根本不知道房東逃漏稅，覺得很冤枉、很委屈，好奇問是否有人和她遇到相同狀況。

貼文引發討論，網友一面倒認為「房東逃稅干房客屁事」，批評「選前通過補助先給錢，選後說審錯了要人還錢」，認為房東沒稅籍，但房客有租屋事實，應該叫房東補稅籍，而不是要房客吐還租屋補助。

▲原PO曬出國土署要求返還溢領2.8萬元的租屋補助公文。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO曬出國土署要求返還溢領2.8萬元的租屋補助公文。（圖／翻攝Dcard）
▲公文還說，如果沒依協議還清溢領的租屋補助，將會被移送行政執行署強制執行。（圖／翻攝Dcard）
▲公文還說，如果沒依協議還清溢領的租屋補助，將會被移送行政執行署強制執行。（圖／翻攝Dcard）
租屋補助去年就出包，至少180戶被討錢

事實上，去年就發生一波租屋補助出包，超過180戶被追討數千至數萬元已核發的租屋補助金，《NOWnews今日新聞》也曾獨家揭露租屋補助烏龍事件。也有不少過來人回應，推測原PO是否租到沒有門牌的頂加違建？但原PO回覆表示，「有門牌，只是這間房東勢申請自住用」。還有人因去年租補曾出包，而不敢動用此次拿到的錢，「我先放著當緊急預備金用，天知道哪天突然被收回去...超級蝦」。

國土署：相關檢核機制，為確保行政審查品質

對此，國土署住宅發展組昨（1）回應《NOWnews今日新聞》表示，租金補貼申請戶在審查或接受補貼期間，仍有相關檢核機制，以確保行政審查品質，經檢核不合格者，類此租屋無房屋稅籍的案件發現時雖已核撥款項，但確實未符規定，依規定仍必須返還

但住宅發展組說明，申請戶得提起訴願、行政訴訟等行政救濟管道維護權益，至於返還方式，申請人可按自身的經濟狀況協議採最具彈性分期方式返還，以不影響申請人生活負擔為原則，期限以1年為限，並得依經濟狀況再延長2年

▲有網友說怕又發生去年被追討租屋補助的情形，今年領到的錢根本不敢用。（圖／翻攝Dcard）
▲有網友說怕又發生去年被追討租屋補助的情形，今年領到的錢根本不敢用。（圖／翻攝Dcard）
崔媽媽罵當初審查不嚴謹，惡果卻要人民吞

對於政府要民眾把吃下去補助款再吐還的舉措，崔媽媽基金會法務組長曹筱筠直言，原PO指的「房東逃漏稅」，實為該租屋「未具備房屋稅籍編號」，不符申請租屋補助要件，但一般民眾租房子怎麼會知道房子有沒有稅籍編號或是用哪種稅率，雖然政府認為租屋補助辦法中都有載明，什麼狀況的房子不能申請租屋補助，但總歸是當初中央審查不嚴謹，為求快速通關而沒查稅籍才產生的惡果，「怎麼能苛責人民呢」，痛批「這不是便民，而是擾民！」

至於這筆被國土署視為「溢領」的租屋補助可以不還嗎？權麒法律事務所「巴毛律師」陳宇安先前受訪表示，如因租屋處稅籍資料不符合申請租屋補貼資格，如果沒有發生審核疏失，本來就拿不到租金補貼，「這些錢本來就不是你的」，因此不認為有損害情形發生，認為就算提出訴願，成功機率不高。

▲2024租屋補助可至「300億元中央擴大租金補貼專案」，原申請網站查詢審查結果。（圖／記者徐銘穗攝）
▲2024租屋補助可至「300億元中央擴大租金補貼專案」，原申請網站查詢審查結果。（圖／記者徐銘穗攝）
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