租屋補助又出包／她揪官員「快速通關」心態惹禍 2類房超雷別租
租屋補助又出包！去年5月爆發租屋補助烏龍案，當時營建署（現為國土署）坦承，因首次辦理，審查人員初期對作業不熟悉，導致發生180戶租屋族須繳回已核發下的租屋補貼，如今時隔10個月，又有租屋得面臨相同窘境，大呼冤枉。崔媽媽基金會曹筱筠點出官員「快速通關」心態惹禍，日後可能還有未爆彈，提醒頂樓、頂樓增建2類房最雷，想申請租屋最好別租。
記者徐銘穗/綜合報導
曹筱筠接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，此案源頭還是在去年爆發的租屋補助烏龍，也就是2022年那時的租金補貼，因那時租補制度確實是沒有稅籍資料的違建如頂樓加蓋不能申請，去（2023）年才新增里長證明加租客切結的補救措施，加上去年有部分舊戶轉新戶，從中央審改回歸較有經驗的地方審後，才又揪出隱藏的問題件，有的可補件處理，無法補件的則會被追回金額。
她批評，如果當時審核夠嚴謹，且「房屋稅籍」是審查辦法中的必要之點，則要更重視，不能事後跟說「我們可以長期還款」。至於有網友擔心租屋補助被追回事件重演，根本不敢動用這次拿到的租屋補助，曹筱筠寬慰說，今年換較有經驗的地方政府審查，「大家可以不用太擔心」。
「112-113年度300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，申請期限至今（2024）年12月31日下午5時止，什麼樣的房子才可申請租屋補助？崔媽媽基金會分享「租金補貼2.0房屋資格自核表」，先分辨房屋是否具有房屋稅籍，再區分稅率、有無建物登記等，幫助民眾快速判斷。
不過，崔媽媽基金會也提醒，違建樣態很多，不是只有頂樓加蓋是違建，甚至有些看起來像違建的房屋，它可能有「有稅籍編號」只是「無建物登記」。舉實例說明，新莊輔大一帶，幾乎都是工業用的建築物，房東繳「非住宅使用」稅率，但這些建築物被隔間成一間間的套房雅房，這樣的房子就無法申請租金補助。
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