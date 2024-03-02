「買房免還完房貸」開戰！少子化誰接手吵翻　內行揭貸款愈久愈好

獨／2023租屋補助受害者現身　「還錢vs沒還錢」下場對比好諷刺

▲去（2023）年5月曾爆發至少180戶租屋族，突遭政府通知要繳回已領取的數萬元租屋補助金。（示意圖／NOWnews資料照）
▲去（2023）年5月曾爆發至少180戶租屋族，突遭政府通知要繳回已領取的數萬元租屋補助金。（示意圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

去年5月，曾爆出租屋補助大烏龍，至少180戶租屋族突遭政府通知，因承租房屋稅籍、房東沒繳房屋稅等問題，審查資格被重新判定為「不合格」，要求繳回已領取的數千至數萬元租屋補助金。未料時隔10個月，再爆出同樣的租屋補助烏龍事件，那麼首波被通知要還政府錢的租補受害者後來怎麼了？《NOWnews今日新聞》訪問去年180戶之一的受害者，親揭還錢與沒還錢的狀況。

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從南部北漂5年的楊先生，2022年8月申請租屋補助，申請2個月後就開始月領2880元補助金，未料去（2023）年4月先是接到國土署（原營建署）電話及電郵，通知他承租的房子登記為「營業用」，不符資格而撤銷其補助，要求他返還7個月、總計2萬160元的補助金，隔月再收到國土署公文說明，並提供繳回租屋補助的帳戶資訊等。

楊先生表示，原本有國民黨立委出面說願意幫被討租屋補助者提訴願，但後續不了了之，也讓他錯過提行政訴願的時間（行政處分到達或公告期滿次日起30天內），因該紙討錢公文沒標註還款期限，也不似此次被追討租補，公文有「未繳清要強制執行」等強烈措辭，因此他決定「敵不動，我不動」，靜靜看政府究竟會如何處理。而令人意外的是，他等了10個月都沒還錢，也沒再收到政府任何催繳通知

▲楊先生在去年5月收到追繳公文，將必須退回2萬160元。（圖／楊先生授權提供）
▲楊先生在去年5月收到追繳公文，將必須退回2萬160元。（圖／楊先生授權提供）
另名2023年租屋補助出包受害者則在Dcard上分享，表示他一開始通過領了2個月的補助金，後來被通知說租約上沒有房東親筆簽名，但他因故無法補交有房東親筆簽名的租約，而決定鼻子摸摸把錢匯回去。

但最扯的事情來了，網友說「3個月後我的銀行專員突然打電話來，說營建署（現為國土署）的人聯絡他們，表示我匯了一筆錢給他們，要求三方通話釐清『我為什麼要匯錢給他們』，我傻眼的回答是他們要求我把租屋補助退回的」。他後悔說：「早知道就不要匯回去了，這辦事能力真有夠差！」

▲去年5月另名租補受害者分享，自己還錢給政府，居然還被問「為何匯款」。（圖／翻攝Dcard）
▲去年5月另名租補受害者分享，自己還錢給政府，居然還被問「為何匯款」。（圖／翻攝Dcard）
社宅沒想像中便宜！他嘆租屋補助「看得到、吃不到」

經歷租屋補助烏龍後，還會想申請租屋補助嗎？楊先生說，他搬離那間登記為公司的租屋處後，雖然前車之鑒讓他知道有些房子不能申請租屋補助，但他在搬家過程中找了各式各樣的房子，社會住宅租金貴、屋況環境沒多好。

評估後，楊先生還是選擇現在的租屋處，雖然租屋處被房東登記為「自用住宅」，不能申請租補，但符合資格、可以申請租補的房子月租金都要9000、1萬元以上，扣掉他可申請的每月2700元租補，還是貴，直言：「房東都把成本轉嫁到房租上了。」感嘆租屋補助對他來說，就是看得到、吃不到，呼籲政府狂蓋社宅、喊居住正義的同時，應正視多數年輕人最迫切的租屋問題。

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