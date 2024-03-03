吃什麼都待會見！他每天拉肚子5次好苦 2種中藥完治「肝旺脾虛」
一名50來歲男性最近苦於腸胃消化不良，經常在進食不久後便覺得肚子脹痛，並頻頻放屁，還一直想上廁所，每天平均會拉肚子5次，嚴重影響生活作息，後來決定接受中醫診治，被診斷為「肝旺脾虛」症型，經服用中藥治療1周後，症狀明顯獲得改善。
家庭消費中心／綜合報導
台北市立聯合醫院中興院區中醫科主任林在裕指出，不少民眾有「腸胃消化不良，吃什麼拉什麼」的困擾，這在中醫觀點稱為「完穀不化」，也就是腸胃消化吸收功能異常，導致腹瀉或糞便中有未消化的食物，甚至發生「吃青菜大便出來還是青菜」的狀況，也因此無法有效吸收食物中的營養物質。
林在裕表示，中醫對類似症狀可有效處理，通常使用中藥「白朮」、「白芍」來治療，其中白朮可促進消化吸收功能，而白芍則能抑制腸胃過度蠕動，進而使腸胃功能健全，消化不良、腹脹、腹痛及腹瀉的症狀便能得到緩解。
針對飲食習慣，林在裕建議，平時要多注意自己的飲食，應多吃清淡且易消化的食物，而且最好是少量多餐，並多攝取足夠的水份與電解質，同時避免暴飲暴食，減少油膩、生冷、辛辣刺激的食物。
此外，林在裕指出，精神因素也是造成消化不良的重要因子，因此要特別注意保持愉快的心情，生活中的壓力要適時紓解。
林在裕也提醒，民眾若發現腹瀉的問題持續，甚至變得更嚴重，或糞便產生不正常顏色或氣味，要警覺可能有其他健康問題，應立即就醫尋求專業協助。