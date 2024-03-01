日本已婚女議員與「老外小王」開房！隔天同套衣服直接穿去國會

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隔天一早7點多，廣瀨惠與男子離開旅館，廣瀨惠直接穿著與前1天相同的服裝，前往國會上班。有知情人士透露，2人過夜的地點，正是被譽為歌舞伎町最好的情侶旅館「X」，配有露天浴池、私人花園，部分房間甚至有桑拿和岩盤浴，價格不便宜；至於該名加拿大男子，據稱是知名薩克斯風演奏家，曾與多位知名藝術家合作過。
這並非廣瀨惠第一次引發爭議，去年7月她與同黨女議員到法國巴黎考察，在知名地標艾菲爾鐵塔前大拍觀光照，還在自己的社群網站上，貼出吃法國料理的照片，被日本民眾質疑，根本是藉考察之名，行觀光自肥之實。
報導提到，廣瀨惠背景特殊，原本是家庭主婦，因為覺得律師老公的工作內容很有趣，婚後積極準備司法考試，參議院官網資訊也顯示，廣瀨惠本身是上智大學外國語學院英語系畢業，於1999年9月通過律師資格考試，2001年9月註冊為律師。2022年7月她首度參選議員就「凍蒜」，選後則是加入自民黨麻生派。此外，她今年2月12日又被拍到開著紅色賓士送「小王」回家，婚外情很可能還在持續。
出軌照片被發布後，廣瀨惠一開始堅稱自己和對方只是好友，後來坦承確實有外遇，並在個人官網上表示，由於自己輕率的行為，帶給大眾不愉快和不信任感，感到非常抱歉，今後會以家人為重，加倍努力恢復大家對她的信任。