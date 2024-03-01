大谷翔平閃婚震撼度不輸羽生結弦！這些知名運動員也都是閃婚一族

日本已婚女議員與「老外小王」開房！隔天同套衣服直接穿去國會

▲57歲的日本自民黨籍國會參議員廣瀨惠，被爆開豪車載「小王」去新宿歌舞伎町開房間，隔天還直接穿著同一套衣服去國會上班。（圖／翻攝自日本參議院官網）
▲57歲的日本自民黨籍國會參議員廣瀨惠，被爆開豪車載「小王」去新宿歌舞伎町開房間，隔天還直接穿著同一套衣服去國會上班。（圖／翻攝自日本參議院官網）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

日本執政黨自民黨再爆醜聞，57歲的自民黨籍國會參議員廣瀨惠，被八卦雜誌踢爆，曾開豪華名車載「小王」去新宿歌舞伎町開房間，隔天還直接穿同一套衣服去國會上班，消息曝光後引發譁然，廣瀨惠隨後針對個人的輕率行徑公開致歉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《集英社》報導，現年57歲的廣瀨惠，是在去年10月底的一天，被拍到駕駛紅色賓士車，載著1名年齡相仿的加拿大籍男子，先是在澀谷一間餐廳吃晚餐，之後又開車直奔歌舞伎町一間情趣旅館，當天帳單皆由廣瀨惠支付。

隔天一早7點多，廣瀨惠與男子離開旅館，廣瀨惠直接穿著與前1天相同的服裝，前往國會上班。有知情人士透露，2人過夜的地點，正是被譽為歌舞伎町最好的情侶旅館「X」，配有露天浴池、私人花園，部分房間甚至有桑拿和岩盤浴，價格不便宜；至於該名加拿大男子，據稱是知名薩克斯風演奏家，曾與多位知名藝術家合作過。

這並非廣瀨惠第一次引發爭議，去年7月她與同黨女議員到法國巴黎考察，在知名地標艾菲爾鐵塔前大拍觀光照，還在自己的社群網站上，貼出吃法國料理的照片，被日本民眾質疑，根本是藉考察之名，行觀光自肥之實。

報導提到，廣瀨惠背景特殊，原本是家庭主婦，因為覺得律師老公的工作內容很有趣，婚後積極準備司法考試，參議院官網資訊也顯示，廣瀨惠本身是上智大學外國語學院英語系畢業，於1999年9月通過律師資格考試，2001年9月註冊為律師。2022年7月她首度參選議員就「凍蒜」，選後則是加入自民黨麻生派。此外，她今年2月12日又被拍到開著紅色賓士送「小王」回家，婚外情很可能還在持續。

出軌照片被發布後，廣瀨惠一開始堅稱自己和對方只是好友，後來坦承確實有外遇，並在個人官網上表示，由於自己輕率的行為，帶給大眾不愉快和不信任感，感到非常抱歉，今後會以家人為重，加倍努力恢復大家對她的信任。


 

痟貪代價貴！日本校長「付中杯錢裝大杯咖啡」　慘丟飯碗、退休金

「令和黑船」在熊本重演！黃暐瀚：日本想吸引的遠不止台積電

營養午餐吃出人命！日本7歲童啖關東煮　竟被「鳥蛋」噎死

主子超吸金！日本「貓咪經濟學」上看5250億　搶攻貓奴商機

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞