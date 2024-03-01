趙少康「手指一大包」！自爆被冰箱門夾 骨科醫揭老人通病
媒體人趙少康今（1）日出席網路節目開播記者會，卻因為左手食指「一大包」引起關注。趙本人解釋，是因為去（2023）年過年不小心被冰箱門夾到手，反覆痛了一年後，檢查才發現有囊腫，一早才去台北榮總手術移除。台北榮總骨科部主任蘇宇平接受媒體聯訪指出，他不清楚趙本人的情況，但長者常會有手部關節炎問題，在遭到外力夾傷時，可能就會造成囊腫，嚴重時需要手術處理。
記者林志怡／台北報導
趙少康今早在記者會上指出，他在去年過年時，開冰箱不小心被冰箱門跟牆壁夾到手，當時痛到快昏倒，但後來也沒特別處理，後來陸續有腫痛的情況，就醫幾次也有改善，但就是反反覆覆、怎麼都好不了，到台北榮總就醫才發現裡頭有囊腫出現，早上才開刀處理，預計2週後拆線。
蘇宇平說，他不清楚趙少康本人的情況，但一般來說，被夾到手指頭的情況，可能導致關節出水，出現關節液、肌腱潤滑液堆積的情況，若發生在手部的小關節，就被稱為「黏液囊腫」，發生在手腕等較大的關節，則被稱為「腱鞘囊腫」。
此外，蘇宇平解釋，這樣的情況會造成患者關節腫脹，但多數不太會造成痛覺，只是累積的液體太多、壓力太大，還是可能有漲痛感，並因此刺激痛覺，雖通常多熱敷、休息、吃些消炎藥物來消腫，促使關節減壓，就能改善情況，但如果腫到2公分以上、一直消退不了、卡住關節活動，就會考慮用手術處理。
蘇宇平指出，這些囊腫其實像水泡一樣，即使清掉液體，還是要同時控制發炎的情況，不然組織液還是會不斷跑出來，很多老人家的手部都會有關節炎的問題，在發生被夾傷的時候，就容易變得特別嚴重，但各年齡層都可能會有慢性發炎的問題，並非老人家的專利。