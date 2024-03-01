高股息ETF續夯！00918配發0.7元　最後參與日為3/15

「史上最大電池手機」來了！超扯續航力曝　真能讓消費者買單嗎？

▲法國通訊商Avenir Telecom與知名電池品牌勁量日前推出一款智慧型手機，名為「Energizer Hard Case P28K」，待機時間能超過3個月，堪稱「世界上電池容量最大的手機」。（圖／擷取自The Verge）
▲法國通訊商Avenir Telecom與知名電池品牌勁量日前推出一款智慧型手機，名為「Energizer Hard Case P28K」，待機時間能超過3個月，堪稱「世界上電池容量最大的手機」。（圖／擷取自The Verge）

記者鄭妤安／台北報導

一般消費者挑選智慧型手機時，常將電池續航力納入考量條件，但「世界上電池容量最大的手機」續航力到底能有多驚人？法國通訊商Avenir Telecom與知名電池品牌勁量日前推出一款智慧型手機，名為「Energizer Hard Case P28K」，待機時間能超過3個月，究竟這款「超巨電池手機」評價如何？令世人大為讚嘆的同時，真有如此龐大的市場需求嗎？

「P28K」電池續航力到底有多強？

我是廣告 請繼續往下閱讀
法國通訊商Avenir Telecom與知名電池品牌Energizer，也就是大眾所熟知的「勁量」近日於MWC 2024（世界行動通訊大會）推出史上最大電池的智慧型手機「P28K」，最大的賣點莫過於它擁有 28000mAh電池容量，待機時間可以長達2252個小時，相當約94天、超過3個月，一般狀態使用下電量足以撐超過一周，可連續經歷約122小時通話時間，相當驚人，33W快充能在90分鐘內充滿電。

然而，根據官方資料顯示，P28K的重量達570克，機身厚度高達2.78公分，幾乎是一般智慧型手機的3倍厚又3三倍重。

超大電池容量乃P28K最大賣點，其他配備與功能顯得過度平庸，包括配備6.78吋1080P LCD螢幕、使用聯發科MT6789（G99）處理器、內含8GB記憶體與256G儲存容量、僅4Ｇ不不支援5G。

▲（圖／擷取自The Verge）
▲根據官方資料顯示，P28K的重量達570克，機身厚度高達2.78公分，幾乎是一般智慧型手機的3倍厚又3三倍重。（圖／擷取自The Verge）
只有「電池」有看頭？其他規格、性能卻只有入門級！市場需求有多大？

回顧4年前，Avenir Telecom曾攜手勁量在MWC 2019上發表過一款內建18000mAh電池容量的手機「Energizer Power Max P18K Pop」，震驚各界。4年後，端出的這款搭載更大容量電池的後繼機，Avenir Telecom計劃在今年10月上市時以249.99歐元的價格出售P28K，相當約新台幣8580元，將於除了美國外的其他地區提供。

如今超巨電池手機再現江湖，卻仍有不少使用者對其存在的價值抱持著質疑的態度。事實上在2019年的MWC上，外媒完全沒有預料到會有公司如此瘋狂的製造一款配備18000mAh電池的手機，甚至開玩笑表示，從技術上來看，根本就像是一個「裝有手機的電池」。打造出世界最大電池容量的手機著實令人欽佩不已，但性能不穩定且斷斷續續，實在無法給人愉快的使用體驗。且當時在Indiegogo募資平台上線後，預期募資的總金額是120萬美元，結果最後只募資到1萬5005美金，也就是1%的募資金額，僅11人支持這個專案，相當慘烈。

▲（圖／擷取自The Verge）
▲如今超巨電池手機再現江湖，卻仍有不少使用者對其存在的價值抱持著質疑的態度。（圖／擷取自The Verge）
今年MWC，電池容量有了大躍進，但還是鮮少有媒體針對其性能、規格做出更多的評論。少數幾家媒體，如The Verge的評價也較為負面，認為P28K的規格只有入門級的，不僅沒有5G，處理器也不起眼，花了8000多塊台幣，卻只獲得8GB RAM、256GB儲存空間、三個後置相機、Android 14和 6.78吋1080p LCD顯示器。

Avenir Telecom與勁量過了4年的時間，還是讓這款世界上最大容量電池的手機再度回歸，除了證明雙方實力外，是否也同時證明了市場需求，仍待觀察。毫無疑問的是，一款手機的電池續航力可以「天」，甚至以「週」、「月」計算，而非「小時」，實在令人歎為觀止，但若無法在攜帶性、規格、性能方面追趕上他牌腳步，僅以「電池容量大」作為噱頭，恐怕仍無法說服消費者掏錢出來為其買單。

英特爾成立獨立FPGA公司「Altera」！AI藍圖策略大揭秘

搭載M3晶片新款MacBook Air將登場！效能會有多厲害？傳在3月推出

YouTube Create秒剪好片！清噪音、加字幕、找節奏5功能一鍵搞定

經濟變好但物價還是高！全年GDP估3.43％　外食、房租漲勢延續

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞