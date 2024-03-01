「史上最大電池手機」來了！超扯續航力曝　真能讓消費者買單嗎？

「P28K」電池續航力到底有多強？
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然而，根據官方資料顯示，P28K的重量達570克，機身厚度高達2.78公分，幾乎是一般智慧型手機的3倍厚又3三倍重。
超大電池容量乃P28K最大賣點，其他配備與功能顯得過度平庸，包括配備6.78吋1080P LCD螢幕、使用聯發科MT6789（G99）處理器、內含8GB記憶體與256G儲存容量、僅4Ｇ不不支援5G。
只有「電池」有看頭？其他規格、性能卻只有入門級！市場需求有多大？
回顧4年前，Avenir Telecom曾攜手勁量在MWC 2019上發表過一款內建18000mAh電池容量的手機「Energizer Power Max P18K Pop」，震驚各界。4年後，端出的這款搭載更大容量電池的後繼機，Avenir Telecom計劃在今年10月上市時以249.99歐元的價格出售P28K，相當約新台幣8580元，將於除了美國外的其他地區提供。
如今超巨電池手機再現江湖，卻仍有不少使用者對其存在的價值抱持著質疑的態度。事實上在2019年的MWC上，外媒完全沒有預料到會有公司如此瘋狂的製造一款配備18000mAh電池的手機，甚至開玩笑表示，從技術上來看，根本就像是一個「裝有手機的電池」。打造出世界最大電池容量的手機著實令人欽佩不已，但性能不穩定且斷斷續續，實在無法給人愉快的使用體驗。且當時在Indiegogo募資平台上線後，預期募資的總金額是120萬美元，結果最後只募資到1萬5005美金，也就是1%的募資金額，僅11人支持這個專案，相當慘烈。
今年MWC，電池容量有了大躍進，但還是鮮少有媒體針對其性能、規格做出更多的評論。少數幾家媒體，如The Verge的評價也較為負面，認為P28K的規格只有入門級的，不僅沒有5G，處理器也不起眼，花了8000多塊台幣，卻只獲得8GB RAM、256GB儲存空間、三個後置相機、Android 14和 6.78吋1080p LCD顯示器。
Avenir Telecom與勁量過了4年的時間，還是讓這款世界上最大容量電池的手機再度回歸，除了證明雙方實力外，是否也同時證明了市場需求，仍待觀察。毫無疑問的是，一款手機的電池續航力可以「天」，甚至以「週」、「月」計算，而非「小時」，實在令人歎為觀止，但若無法在攜帶性、規格、性能方面追趕上他牌腳步，僅以「電池容量大」作為噱頭，恐怕仍無法說服消費者掏錢出來為其買單。