安捷進駐金門滿週年！病危返鄉、後送逾百人　曾1天3度往返台北

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安捷說明，有別於其他業者，進駐金門採用義大利飛機製造商Tecnam研發生產的P2012型航空器，原始設計用途就是從事緊急醫療後送任務（Medevac），因此機身艙門及內部空間相對寬敞，方便傷病患及大型醫療器材進出，且能同時放置2張擔架，提供友善病患的硬體環境。
在整體服務速度上，安捷112年完成66件緊急後送個案，自空審中心下令啟動、接收金門醫院病患、金門起飛、本島降落，再以救護車送抵指定醫院，平均全程時長為191分鐘；今年截至2月29日止，則有17件後送個案，平均總時長降至185分鐘。
安捷航空董事長高健祐表示，緊急後送能夠維持在高水準的服務速度，最主要得力於持續優化後送的流程，儘管醫療後送品質的好壞，速度並非最重要的指標，但逐步降低分鐘數，會是安捷持續精進的目標。
高健祐進一步指出，相較於速度，更重要的醫療人員的專業度。按規定要求，醫療後送應配置中級救護技術員，安捷為了提供更安心的照護服務，特別聘用高級救護技術員及護理師，全程陪同傷病患，希望提供更完善的呵護。
為擴大照顧更多鄉親，安捷去年在醫院及主管機關之間積極奔走，成為三離島歷來唯一符合規定，如期在履約1年內完成各項電子醫療設備驗證的業者，使機艙得以加裝葉克膜、嬰兒保溫箱及主動脈氣球幫浦（IABP）等設備，確保有急需的民眾都能納入緊急後送的行列。
安捷強調，安捷不僅是唯一符合時間規定的廠商，同時也是目前三離島當中唯一有提供備用機的廠商，使得金門的緊急醫療後送防護網路更健全。安捷去年採購全新同款飛機，一旦駐地專機遇上例行性或突發性檢修，則可安排第二架飛機前往支援，大幅降低無機可用的情況發生。
針對先前有人士質疑專機沒有防冰及艙壓裝置，安捷也進一步做說明。台灣冬日水氣重、遇低溫容易結冰，專機自然裝有防冰裝置，至於P2012飛行高度較低，反而無艙壓變化問題，病患及家屬可以更放心。
高健祐表示，安捷進駐金門以來，從來不敢掉以輕心，都是用最高規格照顧每一個個案，用心做好每一個環節，盼能給予傷病患無微不至的照顧，金門縣政府每一趟任務也都全程高度參與及把關，相信服務品質只會愈做愈好。另外，為感謝衛生福利部金門醫院的通力合作，安捷日前致贈院方2顆全新的轉送型保溫箱電池，預計使用時間可延長至3小時。