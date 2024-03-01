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仲恩生醫獲櫃買中心核准！3/11興櫃掛牌交易　市場規模破百億美元

▲仲恩生醫公告，將於113年3月11日興櫃掛牌交易。（圖／仲恩生醫）
▲仲恩生醫公告，將於113年3月11日興櫃掛牌交易。（圖／仲恩生醫）

記者林莞茜／綜合報導

專注罕見疾病細胞新藥開發的「仲恩生醫」公司公告，今（1）日接獲證券櫃檯買賣中心核准函，將於3月11日登興櫃開始買賣，擬於3月8日將舉行興櫃前法人說明會向投資人說明研發成果及未來展望。董事長暨總經理王玲美表示，仲恩生醫目標持續推動美國、韓國臨床二期進展，並完成PIC/S GMP工廠的建置與查廠申請，日本市場預計在2024/2025年申請藥證。

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成立於2007年12月18日的仲恩生醫，長期專注於脂肪間質幹細胞投入罕見疾病療法藥物研發，獨家開發的首項幹細胞產品Stemchymal®應用於治療脊髓小腦性共濟失調(Spinocerebellar Ataxia, SCA；亦稱為小腦萎縮症)，已完成台灣及日本臨床二期試驗、獲准進入美國臨床二期試驗及準備申請韓國臨床二期試驗，且獲得日本與美國孤兒藥資格，居於全球領先地位。

為穩固仲恩生醫在國際市場的智財地位，仲恩自研發初期即積極展開專利布局，目前已取得四個發明專利，分別在台灣取得「具優異細胞保護及免疫調節之QUADRI－正之基質細胞」專利及「用於多麩醯胺酸(POLYQ)疾病之治療」專利，在美國取得「A THERAPY FOR POLYGLUTAMINE (POLYQ) DISEASES」專利，上（2）月更收到來自日本的捷報，取得「ポリグルタミン病の治療」專利，四項專利涵蓋細胞產品製程和疾病治療的應用，除鞏固智財地位外，也有助仲恩在國際授權市場的布局，除已經完成的日本、韓國對外授權合作外，仲恩也將持續積極與各國機構洽談技術合作。

▲仲恩生醫董事長暨總經理王玲美出席領獎。（圖／仲恩生醫）
▲仲恩生醫董事長暨總經理王玲美。（圖／仲恩生醫）
王玲美指出，Stemchymal®已於台灣及國際市場進入晚期臨床階段，為因應國際規範及未來上市需求，仲恩生醫PIC/S GMP廠日前已全面動工，將用以生產Stemchymal®新藥，配合公司於2024/2025年提出日本藥證申請。王玲美更指出，Stemchymal®具有間質幹細胞的關鍵能力及其獨特的細胞特性，具備多重的疾病治療機制，仲恩選定罕病小腦萎縮症作為新藥開發標的，以全球患者人數，整體市場規模高達百億美元以上。

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