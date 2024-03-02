讀賣巨人交流賽／大巨蛋全場開放！對戰陣容、轉播交通資訊懶人包

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本次也是台北大巨蛋首次全場開放進場，預估單場次將有3.6萬名觀眾進場，將寫下台北大巨蛋啟用以來進場人數新高。
球迷進場時，請根據球票座位區號碼依對應大門，配合現場工作人員指引進場；內野區102-108由Gate2入場、座位區109-117至Gate 3入場、座位區118-124於Gate 4入場；外野區131-146則由Gate 8入場。無障礙動線從Gate1、2、3、4皆可入場；散場時，內野區民眾請依序從Gate1、2、3、4離場，並依現場工作人員引導，外野區民眾依序由Gate 8離場。
⚾巨人軍首戰中信兄弟開球嘉賓
今日賽前將安排「亞洲巨砲」呂明賜與曾效力讀賣巨人的退役國手姜建銘共同擔任開球嘉賓，其中最著名的台將就是「亞洲巨砲」、且有「怪物」稱號的呂明賜，他效力巨人4個球季，第1年就轟出16支全壘打，讓大家印象深刻
姜建銘昨日特別前往台北大巨蛋「探班」，與過去一同奮戰的老戰友寒暄，姜建銘表示：「在巨人時跟每一位隊友感情都很不錯，也很懷念。」
⚾賽前報導
讀賣巨人交流賽／對戰中信兄弟！阿部慎之助喊話：以最強陣容應戰
讀賣巨人交流賽／中信兄弟對決巨人隊！平野惠一透露「秘密」策略
讀賣巨人交流賽／兄弟、巨人喊話搶巨蛋首轟！陳俊秀點名這2隊友
⚾讀賣巨人球員名單：
投手（15人）：17西舘勇陽、18菅野智之、19山﨑伊織、20戸郷翔征、30近藤大亮、31赤星優志、36馬場皐輔、46又木鉄平、48田中千晴、58船迫大雅、63泉圭輔、91堀田賢慎、93松井颯、96菊地大稀、014京本眞
捕手（3人）：24大城卓三、27岸田行倫、67山瀬慎之助
内野手（8人）：00湯浅大、2吉川尚輝、5門脇誠、6坂本勇人、25岡本和真、35泉口友汰、55秋広優人、002中田歩夢
外野手（5人）：7長野久義、12萩尾匡也、44佐佐木俊輔、50Okoye瑠偉、59松原聖弥
⚾巨人陣容看點：
巨人看板球星「夜王」坂本勇人在台灣擁有高人氣，今年將邁入職棒生涯第18年，曾六度榮獲日職央聯最佳九人（游擊手）、4次金手套。過往坂本勇人鎮守游擊大關，今年35歲的他守備位置將移防三壘，岡本和真將從三壘移防一壘。
巨人新生代強投戶鄉翔征將掛帥先發對決兄弟，是去年WBC經典賽國手之一，去年球季24場先發，繳出12勝5敗、防禦率2.38亮眼成績單，且有4場完投演出，是央聯最多。
至於王牌投手菅野智之將在3日先發出戰樂天桃猿，職棒生涯11年中，有8年勝投達到雙位數，三度奪得央聯勝投王，其中在2017年球季包辦央聯防禦率王、勝投王，還榮獲象徵投手最高榮譽的澤村賞。
⚾賽事、轉播資訊：
日期時間：3月2日(中信兄弟)、3月3日(樂天桃猿)、開賽時間晚上5點
電視直播：緯來體育台、中華電信MOD愛爾達體育1台。
線上直播：Hami Video、愛爾達電視、緯來Twitch頻道、公視+、Line Today。
免費線上直播：公視+、Line Today。
⚾交通資訊：
搭捷運：板南線國父紀念館站4號出口、5號出口。
坐公車（共16線）：202、204、212、212 直、254、270、278、282、288、299、600、672、919、忠孝幹線、承德幹線、仁愛幹線。
自行開車：比賽期間停車場開放忠孝東路、逸仙路、菸廠路及光復南路南向出口供民眾汽、機車進出場，目前停車場尚未「全區開放」，因車位數量有限，停滿即關閉入口，故建議多利用大眾交通運輸工具前往。
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