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讀賣巨人交流賽／大巨蛋全場開放！對戰陣容、轉播交通資訊懶人包

▲讀賣巨人交流賽，巨人軍監督阿部慎之助（中）喊話：以最強陣容應戰。（圖／陳明中攝）
▲讀賣巨人交流賽，巨人軍監督阿部慎之助（中）喊話：以最強陣容應戰。（圖／陳明中攝）

記者路皓惟/綜合報導

2024年適逢日本職棒讀賣巨人成軍90周年，讀賣巨人以全一軍的陣容來到台灣台北大巨蛋進行2場交流賽。讀賣巨人於今（2）日下午5點在大巨蛋出戰中職中信兄弟，巨人由戶鄉翔征掛帥先發，對決兄弟洋投克迪。

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⚾台北大巨蛋首次全場開放

本次也是台北大巨蛋首次全場開放進場，預估單場次將有3.6萬名觀眾進場，將寫下台北大巨蛋啟用以來進場人數新高。

球迷進場時，請根據球票座位區號碼依對應大門，配合現場工作人員指引進場；內野區102-108由Gate2入場、座位區109-117至Gate 3入場、座位區118-124於Gate 4入場；外野區131-146則由Gate 8入場。無障礙動線從Gate1、2、3、4皆可入場；散場時，內野區民眾請依序從Gate1、2、3、4離場，並依現場工作人員引導，外野區民眾依序由Gate 8離場。

▲TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合即將在3月2、3日在台北大巨蛋登場，這是大巨蛋啟用以來首次全場開放。（圖／台北市體育局提供）
▲TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合即將在3月2、3日在台北大巨蛋登場，這是大巨蛋啟用以來首次全場開放。（圖／台北市體育局提供）
⚾巨人軍首戰中信兄弟開球嘉賓

今日賽前將安排「亞洲巨砲」呂明賜與曾效力讀賣巨人的退役國手姜建銘共同擔任開球嘉賓，其中最著名的台將就是「亞洲巨砲」、且有「怪物」稱號的呂明賜，他效力巨人4個球季，第1年就轟出16支全壘打，讓大家印象深刻

姜建銘昨日特別前往台北大巨蛋「探班」，與過去一同奮戰的老戰友寒暄，姜建銘表示：「在巨人時跟每一位隊友感情都很不錯，也很懷念。」

⚾賽前報導

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⚾讀賣巨人球員名單：

投手（15人）：17西舘勇陽、18菅野智之、19山﨑伊織、20戸郷翔征、30近藤大亮、31赤星優志、36馬場皐輔、46又木鉄平、48田中千晴、58船迫大雅、63泉圭輔、91堀田賢慎、93松井颯、96菊地大稀、014京本眞
捕手（3人）：24大城卓三、27岸田行倫、67山瀬慎之助
内野手（8人）：00湯浅大、2吉川尚輝、5門脇誠、6坂本勇人、25岡本和真、35泉口友汰、55秋広優人、002中田歩夢
外野手（5人）：7長野久義、12萩尾匡也、44佐佐木俊輔、50Okoye瑠偉、59松原聖弥

▲讀賣巨人看板球星坂本勇人。（圖／記者葉政勳攝）
▲讀賣巨人看板球星坂本勇人。（圖／記者葉政勳攝）
⚾巨人陣容看點：

巨人看板球星「夜王」坂本勇人在台灣擁有高人氣，今年將邁入職棒生涯第18年，曾六度榮獲日職央聯最佳九人（游擊手）、4次金手套。過往坂本勇人鎮守游擊大關，今年35歲的他守備位置將移防三壘，岡本和真將從三壘移防一壘。

巨人新生代強投戶鄉翔征將掛帥先發對決兄弟，是去年WBC經典賽國手之一，去年球季24場先發，繳出12勝5敗、防禦率2.38亮眼成績單，且有4場完投演出，是央聯最多。

至於王牌投手菅野智之將在3日先發出戰樂天桃猿，職棒生涯11年中，有8年勝投達到雙位數，三度奪得央聯勝投王，其中在2017年球季包辦央聯防禦率王、勝投王，還榮獲象徵投手最高榮譽的澤村賞。

▲巨人啦啦隊Venus公布兩戰先發投手，皆如賽前預告，巨人將推出戶鄉翔征、菅野智之先發，中信兄弟、樂天桃猿則是交給洋投克迪、威能帝先發。（圖／陳明中攝）
▲巨人啦啦隊Venus公布兩戰先發投手，皆如賽前預告，巨人將推出戶鄉翔征、菅野智之先發，中信兄弟、樂天桃猿則是交給洋投克迪、威能帝先發。（圖／陳明中攝）
⚾賽事、轉播資訊：

日期時間：3月2日(中信兄弟)、3月3日(樂天桃猿)、開賽時間晚上5點
電視直播：緯來體育台、中華電信MOD愛爾達體育1台。
線上直播：Hami Video、愛爾達電視、緯來Twitch頻道、公視+、Line Today。
免費線上直播：公視+、Line Today。

⚾交通資訊：

搭捷運：板南線國父紀念館站4號出口、5號出口。

坐公車（共16線）：202、204、212、212 直、254、270、278、282、288、299、600、672、919、忠孝幹線、承德幹線、仁愛幹線。

自行開車：比賽期間停車場開放忠孝東路、逸仙路、菸廠路及光復南路南向出口供民眾汽、機車進出場，目前停車場尚未「全區開放」，因車位數量有限，停滿即關閉入口，故建議多利用大眾交通運輸工具前往。

▲台北大巨蛋進場動線指南。（圖／台北市政府交通局）
▲台北大巨蛋進場動線指南。（圖／台北市政府交通局）
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