好困擾！觀光潮回流日本　「藝伎狗仔隊」也回來了

隨著疫情趨緩、各國邊境開放，來自全球的旅客都選擇出國旅行，而日本就是最受歡迎的目的地之一，然而，過多的觀光人潮湧入，也帶來觀光公害等問題，京都更發現疫情期間一度消失的「藝伎狗仔隊」也捲土重來，對藝伎及舞伎的騷擾變本加厲，迫使祇園趕在觀光旺季來臨前，推出新措施，希望能制止外國遊客的不當行徑。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《CNN》報導，「藝伎狗仔隊」的問題在2019年達到了高點，當時經常有行為惡劣的遊客，被指控隨意拉扯藝伎的和服，用相機或智慧手機追拍藝伎，甚至亂拔人家的髮飾、菸蒂亂揮碰到對方的和服等等。祗園因此貼出禁止拍照的告示，警告違規者將面臨罰款。然而，祇園町南側地區協議會代表幹事太田磯一（Isokazu Ota）表示，疫情後旅遊潮回歸，「狗仔隊」變得更加肆無忌憚，就算被告知有些地方禁止攝影，依舊我行我素。
太田磯一並透露，雖然祭出罰則，但實務上很難對遊客開罰，部分居民索性自己硬起來，教訓行為不端的觀光客。地方議會準備在4月前將小巷畫為「禁止觀光客進入地區」，讓藝伎和舞伎通行時，盡量免受觀光客騷擾，但她們往返茶屋的主要通道「花見小路」仍屬於公眾道路，無法禁止觀光客進入，也成了大批「狗仔隊」聚集的地點。
太田建議，祇園應該要求所有觀光客，必須有日本嚮導陪同，學習跟藝伎、舞伎互動的正確禮儀，以避免再對她們做出騷擾行為。