NOWnews體壇周報／大谷翔平結婚！讀賣巨人來台　詹皇4萬分里程碑

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道奇隊二刀流好手大谷翔平在台灣時間2月29日無預警在IG上宣布「閃婚」，並且承認日本人妻子，已經交往3-4年，一直是他的動力，此外，妻子的長相等都不公開，也希望相關人士不要被媒體打擾。
大谷翔平在疫情前竟然就「偶然」遇見妻子，他透露，妻子小他2歲左右，都直接叫名字，而兩人會一起「追劇」，大谷會看「忍者之家」，兩人會一起在美國、日本同時看，遠距離戀愛很甜蜜。
此外，大谷說：「她是很喜歡看小說的類型，我是完全不看小說的類型，感覺兩人在不一樣的地方就不一樣，一樣的地方就一樣」。外傳大谷妻子可能是日本女籃明星田中真美子，兩人年紀真的差2歲，加上田中已經在2年前引退，還把IG刪光，被認為機會很大。
詹皇4萬分里程碑、史上第一人
NBA洛杉磯湖人球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)，在去年登上NBA歷史得分王後，3日在對上丹佛金塊，首節就靠著一次切入上籃得分，生涯總得分突破4萬分。
39歲的詹皇，成為史上首位達成生涯4萬分、1萬籃板、1萬助攻傳奇球星。他在本季狀況仍維持高檔狀況，場均仍能獲得25.3分，7.1籃板、7.9助攻，絲毫未見衰退的跡象。而他最大心願就是可以跟兒子布朗尼（Bronny James）同隊出賽，之前他也宣布，湖人將可能是他最後的球隊。
讀賣巨人來台！創台灣棒球史上最多進場人數
在台北大巨蛋舉行的讀賣巨人90周年紀念台灣試合，兩場賽事共計吸引了6萬8780名觀眾，創下台灣棒球歷史紀錄。看到台北大巨蛋的落成，阿部慎之助期待中華職棒、台灣棒球能夠蓬勃發展，盼望未來台日有更多交流的機會。
3月2日巨人、中信兄弟之戰的37,890人，寫下台灣棒球史上最多觀眾的紀錄，第二天3日比賽，對戰樂天桃猿，全場湧入30,890名觀眾，都是十分令人滿意的數字，代表台灣職棒運動的蓬勃發展。
大巨蛋又漏水！國際賽爭議遠雄不滿、加碼進場球迷怒吼
大巨蛋在「TOYOTA 2024 讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合」，兩天賽事一共吸引6萬8780位球迷進場，但（3/2）首戰卻爆天花板漏水，還有進、退場動線等問題，遠雄集團副總經理楊舜欽針對缺失做出說明，承認共有3處漏水點，而因為全場3.7萬球迷進場，卻因為商品開賣導致衝突，也是始料未及。
針對大巨蛋漏水，遠雄發言人楊舜欽指出，這些漏水點與先前亞錦賽期間的情況有所不同，位置分布在外野及內外野交界處，「漏水狀況今日已經改善，主要是在管線接頭有漏水狀況，約有10名球迷受到影響，雖然比例不多，但只要球迷受影響，遠雄深感抱歉。」並為受影響的球迷提供了換座位等補償措施。
不只這些狀況，進場、逃生路線等都一直是大巨蛋的「痛」，要如何解決，遠雄也跟北市府正在討論，不過除了漏水、動線問題，手扶梯一度超載停止運作，導致進場的球迷朋友只能徒步上樓。
劉錚再度發文砲轟！「我們還在媽媽十元」
中華男籃在日前以53分之差被菲律賓隊打爆，亞洲盃資格賽，還只差對戰香港隊，一定要贏才有機會晉級，不過因為輸得太慘，菲律賓記者問劉錚：本來預期是一場勢均力敵的大戰，但中華男籃直接被打爆，他被問到「你們怎麼了？發生了什麼事」。劉錚坦言內心五味雜陳。
劉錚在文中提及，「我們什麼能力，可以去學習別人不好的，總是要比下有餘，我們要怎麼更好啊，別人已經在世界賽場上準備大幹一場了，我們還在媽媽10塊！」
劉錚在這次中華隊集訓時就曾發文，表示球隊只有小貓兩三隻，全部球員集訓只有6到7位，根本不像是要打比賽的球隊，讓他很失望，甚至擔心未來沒有人要打中華隊了。
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