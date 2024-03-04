是否假結婚？台中5億高中生案再開庭 將傳喚結婚登記2證人
去年間，台中「5億高中生命案」引發關注，台中地檢署調查偵結，認為夏男與賴姓高中生無結婚真意，認定是假結婚，因此依偽造文書罪嫌起訴夏男，今（4日）上午，台中地院再次開庭，因夏男辯護人要求勘驗結婚登記時，戶政事務所櫃檯影像，預計今天將會當庭勘驗，而也傳出2名在結婚書約上簽名的證人將出庭，因此2人的說法恐成為此案關鍵。
記者林盈君／綜合報導
據了解，「5億高中生命案」引起社會關注，去年6月間，台中地檢署偵結，針對殺人罪部分夏男不起訴，但檢方認定夏男與賴男無結婚真意，因此依偽造文書起訴夏男，而賴母對於殺人罪部分提出再議，台中高分檢案件發回中檢續查，目前仍在調查中。
回顧案情，當時夏男與賴男前往戶政所登記決婚，但結婚證人是臨時找來的路人，檢調透過監視器畫面，發現全程都是夏男積極找人當證人，賴男卻神情顯得焦慮。而今天上午，針對偽造文書部分，台中地院將再度開庭，預料將會傳喚范姓和賴姓結婚證人，2人的證詞恐成為攻防的重點。
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