桃園機場跑道歲修！Kevin老師機上苦等110分鐘崩潰：第三跑道呢
桃園機場昨（3）日南跑道進行年度歲修，預計明日下午4點才會完成作業。各航線這期間仰賴北跑道起降，沒想到在少了一條跑道，各個班機的起落狀態受到影響，引發乘客怒吼。知名彩妝師「Kevin老師」也碰上此情況導致延誤起飛，讓他無奈表示「打字的現在，已經在跑道等了將近一個半小時」。
記者薛羽彤／綜合報導
Kevin老師碰上桃機南跑道年度歲修，他昨日發文表示自己準備出國，沒想到辦理登機時發現協辦方訂票英文名拼錯，上了飛機後，又聽到機長廣播，「桃園機場臨時關閉一條跑道，所有航班需排隊等候唯一的跑道」，讓他無奈表示「打字的現在，已經在跑道等了將近一個半小時，機長說，至少要再等二十分鐘」，他也質疑「說好的第三跑道呢」、「蓋了好久的第三航站呢」。
Kevin老師貼文曝光後，引起網友共鳴，不少苦主也在底下留言，分享自己的狀況，「朋友的飛機在空中繞了三圈，才抵達桃園機場」、「苦主加一，原本11:55要飛，結果等了一個小時，再開回停機坪補加油，現在都三個小時過後，要重新排隊」、「第三航廈真的蓋太久了」。
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