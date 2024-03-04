這下糗大了！新北無業男「勒索5少年」千元 反被嗆聲、砸玻璃瓶
本月2日下午，新北市一名39歲的無業陳姓男子，於板橋區接雲寺前廣場，見到5名少年在聊天，竟上前恐嚇要求5少年各交付200元，少年拒絕後雙方發生口角，其中一名16歲少年朝陳男丟擲玻璃瓶，造成陳男右小指劃傷，警方獲報後趕抵，雙方互控傷害及恐嚇取財，而警方於少年身上查獲伸縮刀，將雙方均帶回偵辦，詢後依法分將移送少年法庭、新北地檢署。
記者林盈君／綜合報導
據了解，陳姓男子平時無業也居無定所，常在板橋區接雲寺廣場出沒，2日下午1時許，陳男見到5名少年正在聊天，竟上前恐嚇逼5人每人交付200元，雙方因此發生口角。而衝突過程中，一名16歲少年撿起地上玻璃瓶，朝陳男身上丟擲，造成陳男右小指劃傷出血，警方獲報隨即到場，雙方互控傷害等罪，警方隨即將雙方帶回派出所釐清。
而該名動手少年，被員警發現身上持有1把伸縮刀，訊後將陳男依涉恐嚇取財嫌，移送新北地檢署；動手少年則移送新北地方法院少年法庭。
※【NOWnews 今日新聞
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