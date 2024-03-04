桃園機場認「影響超過預期」！跑道維修塞爆 交通部長：提早結束
桃園國際機場南跑道昨（3）日上午開始進行封閉歲修和維修，一路停工到5日下午4時才恢復，僅剩北跑道可供起降，造成空中、地面許多航班塞機大亂，不少旅客計劃被嚴重影響而相當不滿。對此，桃園機場今（4）日表示，去年11月起就邀請相關單位說明討論歲修規劃，2月21日發布飛航公告告知各航空公司；而3日約328架班次受影響延誤，4日預估上午11時之後進入航運尖峰。交通部長王國材則表示，因影響過大，南跑道將提前於今晚12時結束封閉。
記者賴禹妡／綜合報導
桃園機場指出，南跑道歲修計畫自去年（2023年）11月起邀請相關單位說明，並分別於去年12月、今年1月邀集飛航管制單位、航空公司代表聯席會、航空公司業者、機務聯誼會、桃園市機師職業工會、地勤業者等說明討論後，擇定於3月3日至3月5日實施；機場公司2月21日發布飛航公告（NOTAM）告知往來桃園機場之各航空公司，使航空公司儘早於飛航計畫裡面預為因應。
桃園機場表示，本次維修範圍共4區，全長1800公尺，另外包含部分滑行道及燈光。昨日第一天施作，對於航班造成影響超過預期，3日共計698班次，離場延誤情形（含客貨）延誤30分鐘以內共有14%、延誤30至60分鐘有11%、延誤1至2小時有12%、延誤2小時有10%、其餘航班53%原則為準點航班。
桃園機場預計4日有647架次，飛航服務總台已採行流量管制措施，清晨航班營運正常，預估上午11時之後進入航運尖峰，持續關注檢討，與航空公司討論因應作法。而長榮航空「BR217」班機延誤13小時起飛，初步了解主要原因為機務問題「二次維修及之後油料不足」所致。交通部長王國材稍早受訪表示，原定南跑道封閉至5日下午4點，但因影響過大，將提前於今晚12時結束。