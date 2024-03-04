愛沙尼亞友台國會小組訪台 將晉見蔡英文、接受韓國瑜款宴
外交部今（4）日表示，愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）於4日至8日率8位跨黨派議員訪台，展現愛國國會朝野跨黨派支持台愛加強合作的立場，在台期間，將晉見蔡英文總統、拜會行政院長陳建仁、並接受立法院長韓國瑜、外交部長吳釗燮款宴，並拜訪多個政府部會與竹科，探索未來合作的潛力區域。
記者邱新博／台北報導
外交部今天透過新聞稿指出，裴克多（Kristo Enn Vaga）於4日至8日率8位跨黨派議員訪台，在台期間將晉見蔡英文總統、拜會行政院長陳建仁，並分別接受立法院長韓國瑜及外交部長吳釗燮款宴，也將拜會國防部、數位發展部、國家科學及技術委員會、經濟部國際貿易署及衛生福利部中央健康保險署，並參訪新竹科學園區，共同探索台愛雙方未來合作的潛力領域。
外交表示，裴克多是台灣的堅實友人，曾多次親自前往烏克蘭運送軍事及人道救援物資，為對抗威權侵略者的前線士兵加油打氣，充分展現其堅決對抗威權擴張的決心。此外，裴克多也長期透過公開場合發言或社群媒體貼文等方式，聲援台灣有意義參與國際組織。
台灣與愛沙尼亞共享民主、自由、法治及人權等價值，兩國經貿產業及科技領域也具合作潛力，相信訪團此行將增進台愛友好夥伴關係，並深化雙邊互動交流。